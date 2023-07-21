4 млрд гривень на ремонти для українців: як отримати допомогу за програмою єВідновлення

На ремонти житла в рамках програми єВідновлення уряд уже переказав постраждалим 114 мільйонів гривень. Поки що їх отримали 1400 заявників. Але людей, яким росіяни пошкодили житло, набагато більше, кажуть в уряді.

Лише для отримання компенсацій на ремонти до 200 тисяч гривень українці вже надіслали 27 тисяч заявок. Нині їх розглядають.

У перші дні деокупації Бучі цей житловий комплекс був повністю зрешечений — з розбитими вікнами та понівеченими стінами.

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Та нині він повністю придатний до проживання. Спочатку його ремонтували власники осель за власні кошти, а потім долучилися і благодійники, і держава. У рамках програми єВідновлення тут встановили більше сотні нових вікон і підлатали фасад.

Загалом же уряд у рамках програми єВідновлення планує витратити 4 мільярди гривень. Гроші надходитимуть на віртуальну картку. Але витрачати їх можна буде виключно на будматеріали чи як зарплату робітникам.

Перш ніж отримати гроші для ремонту, будинки оглядає комісія і складає кошторис.

Анна показує свіжо пошпакльовану стіну будинку. Дах і стіни від дороги пошкодили вибухи під час бойових дій у березні минулого року. Після звільнення Київщини родина взялася ремонтувати дім. Частину будматеріалів купували самі, щось дали за рахунок держави.

200 тисяч гривень — максимальна сума, яку може отримати заявник через єВідновлення. Утім, уточнюють урядовці, це поки що, готують другий етап програми. Скільки саме грошей і кому виділити рахує місцева комісія відповідно до вказівок Уряду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про проект відбудови Каховської ГЕС, який запровадив уряд.

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