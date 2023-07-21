Україна

4 млрд гривень на ремонти для українців: як отримати допомогу за програмою єВідновлення

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 21 Липня 2023, 08:00

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