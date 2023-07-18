Уряд затвердив проект відбудови Каховської ГЕС: що відомо

І попри всі руйнування, які нам завдає Російська Федерація під час війни, українці завзято беруться відновлювати свої домівки та рідну землю.

Минуло трохи більше як місяць з дня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. А вже сьогодні Уряд затвердив постанову про експериментальний проект стосовно Каховської ГЕС.

Що за проект та чи будуть відбудовувати Каховську ГЕС, читай далі.

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Відбудова Каховської ГЕС

13 липня 2023 року прем’єр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив про затвердження постанови із початку відбудови Каховської ГЕС.

— Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на Півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще відіграватиме важливу роль, — сказав він.

Проект відбудови розрахований на два роки. За словами Шмигаля, на першому етапі будуть проектуватися всі інженерні конструкції, готуватиметься необхідна база для відновлення.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго.

Оскільки вода з Каховського водосховища зрошувала плодючі українські землі, рішення стосовно відбудови ГЕС також означає підтримку аграріїв. Серед умов розвитку агросектору Денис Шмигаль також назвав якнайшвидше розмінування сільгоспземель і швидку логістику.

— З перших днів повномасштабної війни Росія блокує українські чорноморські порти. Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла зернова ініціатива. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу.

Та нині РФ намагається зірвати цю ініціативу та спровокувати нову продовольчу кризу у світі, — додає Шмигаль.

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