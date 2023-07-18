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Уряд затвердив проект відбудови Каховської ГЕС: що відомо

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Липня 2023, 17:30
Каховська ГЕС
Фото: Facebook

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