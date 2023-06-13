Брак питної води, забруднення моря, загибель риби. Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Втрата питної води на Дніпропетровщині, навчання з евакуації населення на Запоріжжі, мінні та інфекційні забруднення в Чорному морі на Одещині — такі страшні наслідки терористичного акту Москви, підриву Каховської ГЕС.

Натомість, іхтіологи готуються до масової загибелі річкової риби за кілька тижнів, а Держпродспоживслужба — вже нині закликає не вживати її.

Без води залишилися всі жителі Нікопольського району Дніпропетровщини. Мешканка одного з сіл Червоногригорівської громади, Юлія, розповідає: вода зникла на другий день після підриву окупантами Каховської ГЕС.

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Зараз шукаємо куби, щоб ще набрати. Нам потрібна вода, без води ми помремо. Помре все те, що ми вже півроку садили та вирощували.

У Криворізькому районі запасу води вистачить щонайменше на місяць, а водопостачання — за графіком. В обох районах наразі розробляють мережу свердловин, встановлять 60 колонок. В області готуються до будівництва магістрального водогону.

У Запоріжжі провели навчання з евакуації людей із забруднених територій. Бо в разі аварії на ЗАЕС – вивозити доведеться понад сто тисяч.

Іхтіологи твердять — у Дніпрі буде масова загибель риби через задуху. Чимало її скупчилось у неглибоких ділянках, що утворились після відходу великої води. Втрата біоресурсів в акваторії Каховського водосховища — величезна.

В оперативному командуванні Південь кажуть: екологічна небезпека — не єдина. Тільки за останню добу штормом принесло три міни. Одна з них детонувала біля Одеського порту.

Все сміття, всі уламки обов’язково потрібно перевірити на безпеку, закликають місцеву владу військові. І просять людей бути вкрай обережними й не нехтувати своєю безпекою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чи зникнуть Олешківські піски — найбільша пустеля степової Європи.

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