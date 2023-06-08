Війна в Україні

Катастрофа для екології та туризму? Чи зникнуть Олешківські піски — найбільша пустеля степової Європи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Червня 2023, 15:00
Олешківські піски
Фото: Instagram

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