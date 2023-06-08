Катастрофа для екології та туризму? Чи зникнуть Олешківські піски — найбільша пустеля степової Європи

Несамовитий біль проймає серця українців за тих людей, тварин, посівні, майно матеріальне та природне, яке Росія зруйнувала та забрала підривом Каховської ГЕС на Херсонщині. Хто бував у степових краях нашої України, знає, які рідкісні ендеміки існували там десятками років.

Найвідомішим місцем області є Олешківські піски. Найбільша у сухостеповій Європі пустеля опинилася під російською окупацією у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Уже в березні 2022 року почалися постійні рейди до заповідників на території.

Росіяни нищили територію зброєю, палили її, вбивали тварин, що становили національну цінність для України.

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6 червня російські військові вчинили черговий геноцид проти українського народу. Підрив Каховської ГЕС випустив на суходіл понад 18 кубометрів води, яка затопила селища нижче за течією Дніпра.

Під водою вже опинилося 90% селища Олешки. Олешківські піски також може затопити. Чи зникнуть наші заповідники, які наслідки такого злочину та що ще варто взяти до уваги — розбираємо далі.

Олешківські піски: цікаві факти їхнього існування

Олешківська пустеля з’явилася не так давно. Виникла вона внаслідок випасання табунів овець, які винищили траву, а клімат та вітрова ерозія розширила Дніпровські піски.

Згодом Олешківські піски штучно засадили деревами по краю, аби вони не розширювалися далі — на села поруч. Ці ліси також є найбільшими штучними засадженнями, що робить Олешківські піски унікальними.

До початку повномасштабного вторгнення Олешківські піски були місцем відпочинку для тисяч туристів з України та закордону. Розваги можна було знайти на будь-який смак: від дрифтової їзди — до вивчення флори й фауни та морського відпочинку.

Важко переоцінити цінність Олешківської пустелі для України.

Унікальна екосистема, де десятками років жила та розвивалася флора та фауна, більшість представників яких були занесені до Червоної книги, була не лише візитівкою Херсонщини — це національне надбання, українська екосистема в одній локації.

Чи зникнуть Олешківські піски внаслідок підриву Каховської ГЕС

Нині важко оцінити всі збитки, які завдала Росія таким ницим та абсолютно антилюдяним вчинком.

Остаточні висновки стануть відомі лише тоді, коли вода відійде. Або, принаймні, піде на спад. Десятки сіл можуть назавжди опинитися під водою, а обміління вод на Дніпропетровщині призвів до небаченого раніше мору риби.

Науковий співробітник Київського зоопарку та Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Михайло Русін розповів Громадському радіо, що внаслідок затоплення Олешківських пісків можуть назавжди зникнути деякі види тварин.

Унаслідок цього теракту вже постраждала і ще буде страждати велика територія. В першу чергу це загроза для Нижньодніпровських пісків, зокрема — всім відомі Олешківські піски, — наголошує Михайло Русін.

— На цій території існує кілька видів і рослин, і тварин ендеміків, тобто видів, які більше ніде не зустрічаються, а є лише там. Наприклад, мишівка степова (або мишівка Нордмана) має ареал лише в Україні.

І якщо Чорноморський біосферний заповідник і Кінбурнська коса будуть дуже сильно затоплені, то найімовірніше популяції видів, які там мешкають, будуть знищені.

Також під загрозою ссавці з Червоної книги — ємуранчик звичайний. Його місцеві називають маленьким українським кенгуру.

Такі тварини не вміють плавати, тому майже приречені на смерть у результаті такого затоплення, — висновує експерт.

Фахівці Української природоохоронної групи також вважають, що Олешківські піски повністю або частково підуть під воду. Разом з ними — ще 47 об’єктів природно-заповідного фонду.

За їхніми підрахунками, загальна площа підтоплених заповідних територій може перевищити 120 тис. га.

— Надалі масштаби руйнувань будуть стрімко зростати, адже швидка течія на фарватері під високим правим берегом Дніпра підмиватиме низку природно-заповідних територій, розміщених уздовж берега. Це означатиме абразію високих берегів вже у перші дні після початку затоплення і продовження ерозії у майбутньому, — кажуть експерти.

Читати на тему Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи Читай у нашому матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.

На Радіо Культура завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко припустив, наскільки критичною є ситуація для Олешківської пустелі.

За його словами, усі піски не будуть затоплені. Приміром, на Кінбурнській косі є кучугури заввишки 15 метрів. Очевидно, вони не будуть повністю під водою.

— Яка частина Нижньодніпровських пісків буде затоплена, сказати важко, оскільки невідомо, на яку глибину зруйнована гребля Каховської ГЕС, і який об’єм води витече. На сьогодні затоплені Олешки й кілька кілометрів Олешківських пісків, далі вода зупинилася.

Але точно ми сказати нічого не можемо, оскільки це окуповані території, і робити висновки ми можемо тільки по відео та фото із відкритих джерел.

Слідкувати за подіями на Херсонщині можна також з інтерактивної карти. Про ситуацію в області після підриву росіянами Каховської ГЕС та які населені пункти вже затоплені, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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