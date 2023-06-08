Война в Украине

Катастрофа для экологии и туризма? Исчезнут ли Олешковские пески — самая большая пустыня степной Европы

Виктория Мельник, редактор сайта 08 июня 2023, 15:00
Олешковские пески
Фото: Instagram

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