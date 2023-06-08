Катастрофа для экологии и туризма? Исчезнут ли Олешковские пески — самая большая пустыня степной Европы

Неистовая боль пронизывает сердце украинцев за людей, животных, посевные, имущество материальное и природное, которое Россия разрушила и забрала подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области. Кто бывал в степных краях нашей Украины, знает, какие редкие эндемики существовали там десятки лет.

Самым известным местом области являются Олешковские пески. Самая большая в сухостепной Европе пустыня оказалась под российской оккупацией в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже в марте 2022 года начались постоянные рейды в заповедники на территории.

Россияне уничтожали территорию оружием, жгли её, убивали животных, представлявших национальную ценность для Украины.

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6 июня российские военные совершили очередной геноцид против украинского народа. Подрыв Каховской ГЭС выпустил на сушу более 18 кубометров воды, которая затопила поселки ниже Днепра.

Под водой уже оказалось 90% села Олешки. Олешковские пески тоже может затопить. Исчезнут ли наши заповедники, какие последствия такого преступления и что ещё стоит принять во внимание, разбираем дальше.

Олешковские пески: интересные факты

Олешковская пустыня появилась не так давно. Возникла она из-за выпаса табунов овец, которые фактически истребили траву, а климат и ветровая эрозия расширила Днепровские пески.

Впоследствии Олешковские пески искусственно засадили деревьями по краю, чтобы они не расширялись дальше — на села рядом. Эти леса также являются самыми большими искусственными насаждениями, что делает Олешковские пески уникальными.

До начала полномасштабного вторжения Олешковские пески были местом отдыха для тысяч туристов из Украины и мира. Развлечения можно было найти на любой вкус: от дрифтовой езды до изучения флоры и фауны и морского отдыха.

Трудно переоценить ценность Олешковской пустыни для Украины.

Уникальная экосистема, где десятками лет жила и развивалась флора и фауна, большинство представителей которых были занесены в Красную книгу, была не только визитной карточкой Херсонской области — это национальное достояние, украинская экосистема в одной локации.

Исчезнут ли Олешковские пески в результате подрыва Каховской ГЭС

Сейчас трудно оценить все убытки, которые причинила Россия таким низменным и абсолютно античеловечным поступком.

Окончательные выводы станут известны только тогда, когда вода отойдет. Или, по крайней мере, пойдет на убыль. Десятки деревень могут навсегда оказаться под водой, а обмеление вод в Днепропетровской области привело к невиданному ранее мору рыбы.

Научный сотрудник Киевского зоопарка и Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Михаил Русин рассказал Громадському радіо, что в результате затопления Олешковских песков могут навсегда исчезнуть некоторые виды животных.

В результате этого теракта уже пострадала и еще будет страдать большая территория. В первую очередь, это угроза для Нижнеднепровских песков, в частности — всем известные Олешковские пески, — отмечает Михаил Русин.

— На этой территории существует несколько видов и растений, и животных эндемиков, то есть тех видов, что больше нигде не встречаются, а есть только там. Например, мышевка степная (или мышевка Нордмана) имеет ареал только в Украине.

И если Черноморский биосферный заповедник и Кинбурнская коса будут очень сильно затоплены, то вероятнее всего, популяции обитающих там видов будут уничтожены.

Также под угрозой из млекопитающих Красной книги — емуранчик обычный. Его местные называют маленьким украинским кенгуру.

Такие животные не умеют плавать, поэтому почти обречены на смерть в результате такого затопления, — заключает эксперт.

Специалисты Украинской природоохранной группы также считают, что Олешковские пески полностью или частично уйдут под воду. Вместе с ними — ещё 47 объектов природно-заповедного фонда.

По их подсчетам, общая площадь подтопленных заповедных территорий может превысить 120 тыс. га.

— В дальнейшем масштабы разрушений будут стремительно расти, ведь быстрое течение на фарватере под высоким правым берегом Днепра будет подмывать ряд природно-заповедных территорий, расположенных вдоль берега. Это будет означать абразию высоких берегов уже в первые дни после начала затопления и продолжения эрозии в будущем, — говорят эксперты.

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На Радио Культура заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко предположил, насколько критична ситуация для Олешковской пустыни.

По его словам, все пески не будут затоплены. К примеру, на Кинбурнской косе есть сугробы высотой 15 метров, очевидно, они не будут полностью под водой.

— Какая часть нижнеднепровских песков будет затоплена, сказать трудно, поскольку неизвестно, на какую глубину разрушена плотина Каховской ГЭС, и какой объем воды вытечет. На сегодня затоплены Олешки и несколько километров Олешковских песков, дальше вода остановилась.

Но точно мы сказать ничего не можем, поскольку это оккупированные территории и делать выводы мы можем только по видео и фото из открытых источников.

Следить за событиями в Херсонской области можно также с интерактивной карты. О ситуации в области после подрыва россиянами Каховской ГЭС и какие населенные пункты уже затоплены, можешь прочитать в нашем другом материале.

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