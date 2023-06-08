Первые погибшие, почти 90% города под водой — последствия затопления Олешков Херсонской области

После подрыва Каховской ГЭС много городов и сел затопила вода, в зоне поражения оказалось около 80 населенных пунктов. Вода затапливает и временно оккупированный левый берег Херсонской области. Так, Олешки в Херсонской области затоплены почти на 90%, есть информация о первых погибших.

Мы расскажем о ситуации в Олешках после подрыва Каховской ГЭС и какие последствия затопления.

Олешки в Херсонской области затоплены почти на 90%

В Олешковскую ОТГ входит 12 сел, до оккупации там проживало почти 40 тыс. человек. Сейчас проживает около 8000.

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После подрыва Каховской ГЭС вода поначалу не пошла в общину, ведь она расположена на притоках Днепра. Сначала вода подтапливала населённые пункты на берегу Днепра, а затем на его притоках.

Олешки на Карте

— У нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть и на 10%. А у тех, что расположены чуть дальше реки, совсем ничего нет. Следовательно, Подстепное и Песчановка затоплены где-то на 50%, Казачьи Лагеря — на 10%, в том числе прибрежная береговая линия и стоящие там дома.

Олешки затоплены где-то на 90%, возможно немного больше. В городе очень мало сухой территории, — рассказал глава города Евгений Рыщук для Украинского радио.

По словам Рыщука, вода начнет спадать через несколько суток. Сейчас уровень воды в Олешках 2-3 м, а на низинах даже может достигать 4 м. Впрочем, трудно сказать, уйдет ли вода на ноль или просто немного уменьшится.

Первые погибшие из-за затопления

Из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС в Олешках есть первые погибшие, сообщил Евгений Рыщук.

Он рассказал для Суспільного, что известно о трех погибших.

— Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю, их будет гораздо больше, — говорит он и добавляет, что много было людей, которые потеряли конечности или не могли встать с постели самостоятельно.

“Эвакуация” от оккупантов для картинки

Начальник Олешковской МВА Татьяна Гасаненко сказала в эфире телемарафона Єдині новини, что ситуация в городе критическая. Люди спасаются на крышах, а оккупанты запрещают эвакуацию.

— Ситуация не просто сложная, она — кричащая. Есть населенные пункты Олешковской территориальной общины, которые затоплены полностью.

В Олешках люди находятся прямо на крышах. Хочу заметить, что некоторые дома разрушаются, уходят под воду, и у людей нет никакой возможности спастись, — сказала она.

Гасаненко рассказала, что оккупанты пытались создать красивую картинку и возле здания ГСЧС объявляли “эвакуацию”. В то же время добраться туда с затопленных территорий было невозможно. Местные, находившиеся на еще не затопленных улицах, просто не знали, настоящая ли это эвакуация, или просто картинка для пропаганды.

Владимир Зеленский о ситуации в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 июня 2023 сообщил, что продолжается эвакуация с затопленных территорий Юга. На территории Херсонской и Николаевской областей уже спасены более 2000 человек.

Абсолютно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах.

— И это еще одно сознательное преступление России: псле того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от нее, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сейчас необходима быстрая реакция мира на происходящее.

— Нужно, чтобы международные организации, как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонской области. Каждый погибший там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть, — сказал он.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чтобы повредить украинской деоккупации. Ранее мы рассказывали, действительно ли подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление.

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