Украина

Оккупанты навредили сами себе? Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на контрнаступление ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июня 2023, 12:00
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