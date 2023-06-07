Оккупанты навредили сами себе? Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на контрнаступление ВСУ

Подрыв Россией Каховской ГЭС — безусловно, самая большая техногенная катастрофа за последние десятилетия. Россияне еще раз доказали, что они — террористы. Не имея значительных успехов на фронте и боясь контрнаступления ВСУ, они наносят вред мирному населению.

Из-за подрыва Каховской ГЭС началось подтопление населенных пунктов Херсонской области. Украинцы начали волноваться, что это может повлиять и на ход боевых действий, ведь это может помешать контрнаступлению.

Представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк и заместитель министра обороны Анна Маляр рассказали в эфире телемарафона Єдині новини, повлияет ли разрушение Каховской ГЭС на контрнаступление.

Подрыв ГЭС сработал против самих врагов

Наталья Гуменюк говорит, что этот теракт направлен против Сил обороны Украины и украинцев в целом.

Но он сработал и против самих врагов, ведь левый берег Херсонской области, ниже географически, страдает сильнее.

— Там враг обустроил рубежи обороны. В частности, первый опасный рубеж, где многие территории были заминированы. Вода срывает эти мины, они дрейфуют и могут прибиваться, в частности, к правому берегу и срываться, — говорит она об одной из опасностей.

Это также отметила Анна Маляр. Она сообщила, что в воде могут быть неконтролируемые взрывы мин, уже поступала информация о подобных случаях.

По словам Гуменюк, разлив воды повлек за собой движение вражеских подразделений. Оккупанты вынуждены оттянуть свои подразделения.

— Это должно облегчить общую ситуацию с обстрелами правого берега. Хотя даже сегодня, во время развертывания тяжелой техногенной ситуации, враг продолжает подло обстреливать населенные пункты, — рассказала спикер Объединенного координационного прессцентра.

По ее словам, оккупанты не рассчитали последствия, что нанесла террористическая атака, которую они запланировали.

Повлияет ли подрыв ГЭС на контрнаступление

По словам Маляр, враг мог преследовать несколько целей, подрывая Каховскую ГЭС.

— Первое — помешать деоккупации. Второе — для них важно информационно смещать акценты с того, что происходит в Российской Федерации, в частности, их политический кризис.

Кроме того, они смещают акценты из поражений, которые они терпят, например, на Бахмутском направлении, — объясняет заместитель министра обороны.

По ее словам, россияне получили совершенно иной эффект и навредили людям, находящимся на временно оккупированных территориях.

Маляр говорит, что подрыв Каховской ГЭС не будет мешать движению Вооруженных сил Украины и деоккупации территорий.

А между тем под Бахмутом было продвижение наших войск, наступление продолжалось по разным направлениям. Маляр подчеркнула, что идет оборонно-наступательная операция.

Ранее мы рассказывали о последствиях подрыва Каховской ГЭС и масштабах катастрофы.

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Фото: Павло Петров, 93-тя ОМБр Холодний яр