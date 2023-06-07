Україна

Окупанти нашкодили самі собі? Чи вплине підрив Каховської ГЕС на контрнаступ ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Червня 2023, 12:00
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