Окупанти нашкодили самі собі? Чи вплине підрив Каховської ГЕС на контрнаступ ЗСУ

Підрив Росією Каховської ГЕС — безумовно, найбільша техногенна катастрофа за останні десятиліття. Росіяни вкотре доводять, що вони — терористи. Не маючи значних успіхів на фронті та боячись контрнаступу ЗСУ, вони завдають шкоди мирному населенню.

Через підрив Каховської ГЕС розпочалося підтоплення населених пунктів Херсонщини. Українці почали хвилюватися, що це може вплинути і на хід бойових дій, адже це може зашкодити контрнаступу.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіли в ефірі телемарафону Єдині новини, чи вплине руйнування Каховської ГЕС на контрнаступ.

Підрив ГЕС спрацював проти самих ворогів

Наталія Гуменюк каже, що цей теракт спрямований проти Сил оборони України та українців в цілому.

Але він спрацював і проти самих ворогів, адже лівий берег Херсонщини, який нижче географічно, страждає сильніше.

— Саме там ворог облаштував рубежі оборони. Зокрема, перший небезпечний рубіж, де багато територій було заміновано. Вода зриває ці міни, вони дрейфують і можуть прибиватися, зокрема, до правого берега та зриватися, — говорить вона про одну з небезпек.

На цьому також наголосила Ганна Маляр. Вона повідомила, що у воді можуть бути неконтрольовані вибухи мін, вже надходила інформація про подібні випадки.

За словами Гуменюк, розлив води спричинив посування ворожих підрозділів. Окупанти змушені відтягнути свої підрозділи.

— Це має полегшити загальну ситуацію з обстрілами правого берега. Хоча навіть сьогодні, під час розгортання важкої техногенної ситуації, ворог продовжує підступно обстрілювати населені пункти, — розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру.

За її словами, окупанти не розрахували наслідків, яких завдала терористична атака, яку вони запланували.

Чи вплине підрив ГЕС на контрнаступ

За словами Маляр, ворог міг переслідувати кілька цілей, підриваючи Каховську ГЕС.

— Перше — завадити деокупації. Друге — для них важливо інформаційно зміщати акценти з того, що відбувається в Російській Федерації, зокрема їхня політична криза.

Крім того, вони зміщають акценти з поразок, яких вони зазнають, приміром, на Бахмутському напрямку, — пояснює заступниця міністра оборони.

За її словами, росіяни отримали абсолютно інший ефект та нашкодили людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Маляр говорить, що підрив Каховської ГЕС не заважатиме руху Збройних сил України та деокупації територій.

А тим часом під Бахмутом було просування, наступ тривав по різних напрямках. Маляр наголосила, що триває оборонно-наступальна операція.

Раніше ми розповідали про наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи.

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Фото: Павло Петров, 93-тя ОМБр Холодний яр