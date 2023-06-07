Учора, 6 червня 2023 року, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зона підтоплення може сягнути до 80 населених пунктів. Було оголошено евакуацію з Херсона та прилеглих сіл. Ми розповімо, яка зараз ситуація на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС.

Ситуація на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС 7 червня 2023

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано.

— Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще близько на метр протягом наступних 20 годин, — сказав він.

За його словами, вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Станом на ранок 7 червня 2023 затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині.

Станом на ранок евакуйовано 1457 осіб, зокрема, з мікрорайону Корабел вивезли 1286. Лише зранку допомогли вибратися десятьом, — розповів Прокудін.

Керівник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіряк розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, що рівень води за останні 29 годин піднявся фактично на 5 м.

— Станом на 08:00 (7 червня 2023 — ред.) гідрологічний рівень становить 5 м 29 см, тобто за останні 29 годин рівень води піднявся фактично на 5 м.

У ДСНС повідомили, що майже 800 осіб залучили до наслідків ліквідації російського терору. За минулу врятували 52 особи, серед яких двоє дітей.

У разі необхідності ДСНС готова залучити ще 250 осіб особового складу та понад 60 одиниць техніки, яка зараз перебуває в резерві.

Вода підтоплює вже нові населені пункти: яка ситуація зараз на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС / 5 Фотографій

Окупанти намагаються “евакуюватися”

Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються “евакуюватися” на правий берег Дніпра.

— Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Так окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області, — повідомили у Центрі національного спротиву.

Під загрозою підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів. Раніше ми розповідали, які території опинилися у небезпеці через підрив Каховської ГЕС.

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Фото: Павло Петров