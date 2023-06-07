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Вода подтапливает уже новые населенные пункты: какая ситуация сегодня в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июня 2023, 10:00
Херсонщина після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація станом на 07.06.2023

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