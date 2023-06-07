Вчера, 6 июня 2023 года, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Зона подтопления может составить до 80 населенных пунктов. Была объявлена эвакуация из Херсона и близлежащих сел. Мы расскажем, какая сейчас ситуация в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС.

Ситуация в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС 7 июня 2023

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы.

— Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще приблизительно на метр в течение следующих 20 часов, — сказал он.

По его словам, ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добралась. По состоянию на утро 7 июня 2023 года затоплено 1852 дома на правобережной Херсонской области.

По состоянию на утро эвакуировано 1457 человек, в том числе, из микрорайона Корабел вывезли 1286. Только утром помогли выбраться десяти людям, — рассказал Прокудин.

Руководитель Херсонского областного центра гидрометеорологии Юрий Киряк рассказал в эфире телемарафона Єдині новини, что уровень воды за последние 29 часов поднялся фактически на 5 м.

— По состоянию на 08:00 (7 июня 2023 — ред.) гидрологический уровень составляет 5 м 29 см, то есть, за последние 29 часов уровень воды поднялся фактически на 5 м.

В ГСЧС сообщили, что почти 800 человек привлекли к последствиям ликвидации российского террора. За прошедшее спасли 52 человека, среди которых двое детей.

В случае необходимости ГСЧС готова привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве.

Вода подтапливает уже новые населенные пункты: какая ситуация сегодня в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС / 5 Фотографий

Оккупанты пытаются “эвакуироваться”

Российские диверсанты под видом гражданских пытаются “эвакуироваться” на правый берег Днепра.

— Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра. Так оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области, — сообщили в Центре национального сопротивления.

Под угрозой подтопления оказались около 80 населённых пунктов. Ранее мы рассказывали, какие территории оказались в опасности из-за подрыва Каховской ГЭС.

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Фото: Павло Петров