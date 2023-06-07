Последствия взрыва Каховской ГЭС: карта с уже затопленными населёнными пунктами

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, часть Херсонской области уже оказалась под водой. Пока трудно дать четкую оценку последствиям трагедии, однако уже ясно, что эта техногенная катастрофа принесла много ущерба украинским землям и людям.

Какие населенные пункты уже затоплены, рассказываем дальше. Также предлагаем посмотреть интерактивную карту, на которой видны затопленные местности.

Каховская ГЭС: зона затопления

По состоянию на 7 июня 2023 уже полностью или частично затоплены:

Тягинка.

Львовое.

Отрядокаменка.

Ивановка.

Никольское.

Токаровка.

Конотоп.

Белозерка.

микрорайон Остров в Херсоне.

микрорайон Корабел в Херсоне.

район Речного порта в Херсоне.

Гидропарк и Нефтегавань в Херсоне.

Приднепровское.

Садовое.

Никольское.

Николаевка.

Ольговка.

Левый берег Херсона находится под временной российской оккупацией. В Олешках практически все дома оказались под водой. Сложная ситуация тоже в Голой Пристани.

На левобережной Херсонской области полностью затоплены поселки:

Корсунка.

Новая Каховка.

Днепряне.

Крынки.

Казачьи Лагери.

Солонци.

Дачи.

Частично подтоплены села Рыбальче и Старая Збурьевка на левом берегу Херсонской области.

Карта затопления Каховской ГЭС

Детальнее со всеми последствиями от подрыва и уничтожения Каховской ГЭС можно ознакомиться в нашем другом материале. Эксперты предположили, что именно оказалось под угрозой в результате крушения.

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