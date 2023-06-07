Война в Украине

Последствия взрыва Каховской ГЭС: карта с уже затопленными населёнными пунктами

Виктория Мельник, редактор сайта 07 июня 2023, 15:00
Карта затопления Каховской ГЭС
Фото: ГСЧС/Facebook

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