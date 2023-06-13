Украина

Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС

Кристина Венгеляускайте 13 июня 2023, 22:00

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Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС

Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
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Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
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