Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС

Нехватка питьевой воды в Днепропетровской области, обучение населения в Запорожской, минные и инфекционные загрязнения в Черном море в Одесской области — такие страшные последствия террористического акта Москвы, подрыва Каховской ГЭС.

В то же время, ихтиологи готовятся к массовой гибели речной рыбы через несколько недель, а Госпродпотребслужба уже сейчас призывает не употреблять ее.

Без воды остались жители Никопольского района Днепропетровской области. Жительница одного из сел Красногригорьевской громады, Юлия, рассказывает: вода пропала на второй день после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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Сейчас ищем кубы, чтобы еще набрать Нам нужна вода, без воды мы умрем. Умрет все то, что мы уже полгода сажали и выращивали.

В Криворожском районе запаса воды хватит минимум на месяц, а водоснабжение — по графику. В обоих районах разрабатывают сеть скважин, установят 60 колонок. В области готовятся к строительству магистрального водопровода.

В Запорожье провели обучение по эвакуации людей с загрязненных территорий. Потому что в случае аварии на ЗАЭС, вывозить придется более 100 тысяч человек.

Ихтиологи утверждают — в Днепре будет массовая гибель рыбы из-за удушья. Немало ее скопилось в неглубоких участках, образовавшихся после ухода большой воды. Потеря биоресурсов в акватории Каховского водохранилища гигантская.

В оперативном командовании Південь говорят: экологическая опасность — не единственная. Только за последние сутки штормом принесло три мины. Одна из них детонировала возле Одесского порта. Весь мусор, все обломки обязательно нужно проверить на безопасность, призывают местные власти военные. И просят людей быть крайне осторожными и не пренебрегать своей безопасностью.

Напомним, ранее мы рассказывали исчезнут ли Алешковские пески — самая большая пустыня степной Европы.

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