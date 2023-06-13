Жодних купань у водоймах та стихійних ринків! Ляшко про небезпеку на підтоплених територіях

Внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення значної території Херсонської області, забруднення Чорного моря та викидів небезпечних речовин, українців закликають уважно ставитися до води та продуктів, які ті споживають.

Адже існує загроза зараження кишковими хворобами, такими як холера, ботулізм та іншими інфекціями.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у телемарафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про небезпеку розповсюдження кишкової групи інфекцій.

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Відомо, що міністр прибув до Херсону, аби перевірити готовність лікарень до спалаху інфекцій. Також Ляшко озвучив перелік правил для людей, які перебувають у зоні підтоплення, що вбережуть їх від кишкових інфекцій.

Чи ймовірна епідемія через підрив Каховської ГЕС

Віктор Ляшко каже: справді, загроза поширення та зараження групою кишкових інфекцій є. Для того, аби тримати ситуацію під контролем, нині на Херсонщині створені пости спостереження, які відбирають зразки води для дослідження.

— Вода відбирається як із поверхневих водойм та централізованого водопостачання, так і з води, яку привозять сюди з інших територій, — пояснює Віктор Ляшко.

Зараз можу сказати, що вода у централізованій мережі повністю відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання.

За словами міністра охорони здоров’я, якщо так буде й надалі, то спалаху захворювань кишковими інфекціями через воду не повинно бути.

А ось поверхневі водойми дуже забруднені. Під час аналізу було виявлено значне перевищення біологічних показників, що свідчить про так зване “фекальне забруднення”. Використання такої води у повсякденному житті може загрожувати кишковими хворобами.

На сьогодні МОЗ наголошує: не можна купатися у поверхневих водоймах, використовувати та вживати рибу, яка там плаває чи тим паче уже загинула.

Ні в якому вигляді: ні варене, ні смажене, ні у закрутках! Просимо також утриматися від покупок на стихійних ринках.

Спалах захворювання відбудеться у випадку, якщо хтось порушить санітарні норми.

Нині держава здійснюватиме найжорсткіший контроль за збутом продукції, яка може бути зараженою, на прилеглих до підтоплених територіях.

Хвороби кишкової групи: чи є вже зафіксовані випадки

— Станом на сьогодні немає зафіксованого жодного випадку зараження, але ситуація залишається напруженою, — зазначає Віктор Ляшко.

Також міністр наголосив на ймовірних незручностях, що можуть виникати під час госпіталізації пацієнтів на підтоплених територіях. Їх, за словами Віктора Ляшка, відвозитимуть не у найближчу лікарню, а в ту, де є перевірена та чиста питна вода.

Говорити про терміни нормалізації ситуації поки що рано, каже міністр охорони здоров’я. Для повної картини варто чекати спаду води, розмінування території та досліджень локацій.

Як убезпечитися від небезпечних хвороб кишкової групи та які засоби стануть у пригоді, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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