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Никаких купаний в водоемах и стихийных рынков! Ляшко об опасности на подтопленных территориях

Виктория Мельник, редактор сайта 13 июня 2023, 08:00
эпидемиологическая ситуация
Фото: Pexels, ГСЧС/Facebook

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