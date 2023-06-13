Никаких купаний в водоемах и стихийных рынков! Ляшко об опасности на подтопленных территориях

В результате подрыва Каховской ГЭС и затопления значительной территории Херсонской области, загрязнения Черного моря и выбросов опасных веществ, украинцев призывают внимательно относиться к воде и потребляемым продуктам.

Ведь существует угроза заражения кишечными болезнями, такими как холера, ботулизм и другими инфекциями.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку об опасности распространения кишечной группы инфекций.

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Известно, что министр прибыл в Херсон, чтобы проверить готовность больниц к вспышке инфекций. Также Ляшко озвучил перечень правил для людей, находящихся в зоне подтопления, которые уберегут от кишечных инфекций.

Возможна ли эпидемия из-за подрыва Каховской ГЭС

Виктор Ляшко говорит: действительно угроза распространения и заражения группой кишечных инфекций есть. Для того чтобы держать ситуацию под контролем, сейчас в Херсонской области созданы посты наблюдения, которые отбирают образцы воды для исследования.

— Вода отбирается как из поверхностных водоемов и централизованного водоснабжения, так и из воды, привозимой сюда с других территорий, — объясняет Виктор Ляшко.

Сейчас могу сказать, что вода в централизованной сети полностью отвечает санитарным нормам и безопасна для употребления.

По словам министра здравоохранения, если так будет и дальше, то вспышки заболеваний кишечными инфекциями из-за воды не должно быть.

А вот поверхностные водоемы очень загрязнены. При анализе было выявлено значительное превышение биологических показателей, что свидетельствует о так называемом “фекальном загрязнении”. Использование такой воды в повседневной жизни может угрожать кишечными заболеваниями.

На сегодня Минздрав отмечает: нельзя купаться в поверхностных водоемах, использовать и употреблять рыбу, которая там плавает или уж тем более погибла.

Ни в каком виде: ни вареную, ни жареную, ни в закрутках! Просим также воздержаться от покупок на стихийных рынках.

— Вспышка заболевания произойдет в случае, если кто-то нарушит санитарные нормы.

В настоящее время государство будет осуществлять жесткий контроль за сбытом продукции, которая может быть заражена, на прилегающих к подтопленным территориям.

Болезни кишечной группы: есть ли уже зафиксированные случаи

— По состоянию на сегодня не зафиксировано ни одного случая заражения, но ситуация остается напряженной, — отмечает Виктор Ляшко.

Также министр отметил возможные неудобства, которые могут возникать во время госпитализации пациентов на подтопленных территориях. Их, по словам Виктора Ляшко, будут отвозить не в ближайшую больницу, а в ту, где есть проверенная и чистая питьевая вода.

Говорить о сроках нормализации ситуации пока рано, говорит министр здравоохранения. Для полной картины следует ожидать спада воды, разминирования территории и исследований локаций.

Как обезопаситься от опасных болезней кишечной группы и какие средства пригодятся, мы писали в нашем другом материале.

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