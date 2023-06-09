Можно заразиться через воду и пищу. Что такое холера, симптомы и как избежать заболевания

Минздрав Украины призывает граждан особо внимательно следить за своим здоровьем, качеством воды и продуктов, которые мы потребляем. Дополнительные эпидемиологические меры также были введены на территориях, которые затоплены в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уже отмечал, что в медучреждениях пострадавших регионов есть запасы питьевой воды и антибактериальных препаратов. Также он подчеркнул опасность при употреблении погибшей в результате уничтожения Каховского водохранилища рыбы.

Что такое холера, каковы её симптомы и как уберечься от холеры — рассказываем дальше.

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Как передается холера

Холера — это острая диарейная инфекция, возникающая из-за употребления продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.

Без должного лечения болезнь может привести к летальному случаю.

Инкубационный период холеры происходит от нескольких часов до пяти дней. Дольше всего возбудитель болезни может проживать в кишечнике отдельных речных и морских животных — до нескольких месяцев.

Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в течение пяти дней на продуктах питания при комнатной температуре, а в условиях солнечного освещения — в течение восьми часов.

Симптомы холеры

Первыми симптомами холеры есть диарея, рвота, боли в животе. Также появляются:

частый, до десяти и более раз в сутки, понос. При этом человек теряет много жидкости — до 20 литров в сутки. В результате потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма;

из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего начиная с икроножных мышц;

обострение черт лица, глаза западают, синеют губы и ушные раковины;

холодная кожа (холера — одна из немногих инфекций, сопровождающихся нормальной или даже пониженной температурой тела);

кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;

одышка, резкая слабость.

Если быстро обратиться к врачу и начать лечение на ранней диагностике, болезнь можно побороть.

Холера: как лечить

Холера легко лечится, если обнаружить её на начальных сроках и немедленно обратиться к врачу.

При диагностировании болезни лечение должно проводиться с назначением антибактериальных препаратов, пробиотиков, восстанавливающих микрофлору кишечника.

В случае сильного обезвоживания внутривенно назначают водно-солевые растворы и глюкозу.

Профилактика холеры

Следует соблюдать несколько правил, чтобы уберечься от холеры.

Не покупай пищевые продукты, в частности — рыбу, в местах стихийной торговли. Не купайся и не лови рыбу в загрязненных водоемах. Соблюдай личную гигиену, тщательно мой руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета. Используй чистую питьевую воду. Мой овощи и фрукты перед употреблением; Тщательно готовь пищу, проваривай или прожаривай пищевые продукты перед употреблением.

Из-за большого мора рыбы в Днепропетровской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, в Украине также есть риск распространения ботулизма. Что это за болезнь и как от неё уберечься — рассказываем в другом материале.

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