Можно заразиться через воду и пищу. Что такое холера, симптомы и как избежать заболевания

Минздрав Украины призывает граждан особо внимательно следить за своим здоровьем, качеством воды и продуктов, которые мы потребляем. Дополнительные эпидемиологические меры также были введены на территориях, которые затоплены в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Главный санитарный врач Игорь Кузин уже отмечал, что в медучреждениях пострадавших регионов есть запасы питьевой воды и антибактериальных препаратов. Также он подчеркнул опасность при употреблении погибшей в результате уничтожения Каховского водохранилища рыбы.
Что такое холера, каковы её симптомы и как уберечься от холеры — рассказываем дальше.
Холера — это острая диарейная инфекция, возникающая из-за употребления продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.
Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.
Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.
Без должного лечения болезнь может привести к летальному случаю.
Инкубационный период холеры происходит от нескольких часов до пяти дней. Дольше всего возбудитель болезни может проживать в кишечнике отдельных речных и морских животных — до нескольких месяцев.
Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в течение пяти дней на продуктах питания при комнатной температуре, а в условиях солнечного освещения — в течение восьми часов.
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Первыми симптомами холеры есть диарея, рвота, боли в животе. Также появляются:
Если быстро обратиться к врачу и начать лечение на ранней диагностике, болезнь можно побороть.
Холера легко лечится, если обнаружить её на начальных сроках и немедленно обратиться к врачу.
При диагностировании болезни лечение должно проводиться с назначением антибактериальных препаратов, пробиотиков, восстанавливающих микрофлору кишечника.
В случае сильного обезвоживания внутривенно назначают водно-солевые растворы и глюкозу.
Следует соблюдать несколько правил, чтобы уберечься от холеры.
Из-за большого мора рыбы в Днепропетровской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, в Украине также есть риск распространения ботулизма. Что это за болезнь и как от неё уберечься — рассказываем в другом материале.
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