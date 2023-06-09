Каховская ГЭС не могла разрушиться от удара извне! Выводы экспертов и признание россиян в перехваченных разговорах

Катастрофа на Каховской ГЭС, которую устроили россияне, стала крупнейшим техногенным бедствием этого столетия. Оккупанты не только выпустили на свободу более 18 кубических метров безудержной воды, а уничтожили десятки поселений, убили людей и животных, экосистемы заповедников.

Пока мир затрудняется и устанавливает причины взрыва на ГЭС, наши эксперты отмечают: Каховская ГЭС не могла разрушиться от удара, нанесенного извне.

Кто виноват в подрыве Каховской ГЭС и какие есть доказательства — рассказываем дальше.

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Кто взорвал Каховскую ГЭС

Заместитель технического директора, главный инженер ПРаТ Укргидропроект Николай Калинин отмечает, что Каховская ГЭС могла выдержать даже ядерный удар.

— С момента оккупации на Каховской дамбе были разрушены три пролета водосливной дамбы с частичным повреждением затворов, и они частично пропускали воду. Мы полностью исключаем, что причиной разрушения стал внешний удар, поскольку Каховская ГЭС была спроектирована и построена так, чтобы выдержать ядерный удар.

Предполагаю, что это было несколько одновременных мощных взрывов изнутри.

Скорее всего, была заминирована сама плотина и здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты. Еще раз подчеркиваю — заминирован изнутри, — говорит Николай Калинин.

Также он отметил, что российские оккупанты хорошо знали, где именно нужно заложить взрывчатку. Похоже, что их в этом консультировали работавшие там рабочие российской энергетической структуры.

— Относительно того, что не было слышно мощного взрыва — объясняется тем, что взрывчатку заложили в глубине здания ГЭС во внутренних помещениях, ниже уровня воды, — объясняет эксперт.

Перехваченные разговоры россиян: кто взорвал Каховскую ГЭС

Сами же россияне отказываются от ответственности за свое преступление только на официальном уровне. В то же время из перехваченных разговоров оккупантов делаем другие выводы.

Один из россиян говорит: даже на пропагандистских видео с места событий военный, говорящий, что ситуация вроде бы контролируемая, спиной закрывает окно, где видно “море по колено”.

Россиянин 1: Там проблема в том, что эта ГЭС охлаждала какой-то их реактор (Запорожскую АЭС — ред.).

Россиянин 2: Ну и нормально, сами себе натворили. Взорвется — и все.

Россиянин 1: Так это наши сделали, не они.

Там не ударили (с неба — ред.). Это наша диверсионная группа. Они хотели этой дамбой испугать, а пошло не по плану, больше, чем они планировали.

Также россиянин говорит, что из-за затопления вода пошла в украинский заповедник, где в результате этого погибли животные.

Может ли подорваться Запорожская АЭС из-за уничтожения Каховского водохранилища, мы писали в нашем другом материале.

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