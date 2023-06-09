Каховська ГЕС не могла зруйнуватися від удару ззовні! Висновки експертів та зізнання росіян у перехоплених розмовах

Катастрофа на Каховській ГЕС, яку влаштували росіяни, стала найбільшим техногенним лихом цього століття. Окупанти не лише випустили на волю понад 18 кубічних метрів нестримної води, а й знищили десятки поселень, вбили людей та тварин, екосистеми заповідників.

Доки світ вагається та встановлює причини вибуху на ГЕС, наші експерти зазначають: Каховська ГЕС не могла зруйнуватися від удару, нанесеного ззовні.

Хто винен у підриві Каховської ГЕС та які є докази — розповідаємо далі.

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Хто підірвав Каховську ГЕС

Заступник технічного директора, головний інженер ПРаТ Укргідропроект Микола Калінін зазначає, що Каховська ГЕС могла витримати навіть ядерний удар.

— Від моменту окупації на Каховській греблі були зруйновані три прольоти водозливної греблі із частковим пошкодженням затворів, і вони частково пропускали воду. Ми повністю виключаємо, що причиною руйнації став зовнішній удар, оскільки Каховська ГЕС була спроектована і побудована так, щоб витримати ядерний удар.

Припускаю, що це мало бути кілька одночасних потужних вибухів зсередини.

Скоріш за все була замінована сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати. Ще раз наголошую — заміновано зсередини, — каже Микола Калінін.

Також він зазначив, що російські окупанти добре знали, де саме треба закласти вибухівку. Схоже, що їх у цьому консультували робітники російської енергетичної структури, що працювали там.

— Стосовно того, що не було чути потужного вибуху — пояснюється тим, що вибухівку заклали в глибині будівлі ГЕС у внутрішніх приміщеннях, нижче рівня води, — пояснює експерт.

Перехоплені розмови росіян: хто підірвав Каховську ГЕС

Самі ж росіяни відмовляються від відповідальності за свій злочин лише на офіційному рівні. Водночас з перехоплених розмов окупантів робимо інші висновки.

Один із росіян каже: навіть на пропагандистських відео з місця подій військовий, що говорить, що начебто ситуація контрольована, спиною закриває вікно, де видно “море по коліно”.

Росіянин 1: Там проблема в тому, що ця ГЕС охолоджувала якийсь їхній реактор (Запорізької АЕС — ред.).

Росіянин 2: Ну й нормально, самі собі натворили. Вибухне — і все.

Росіянин 1: Так це наші зробили, не вони.

Там не вдарили (з неба — ред.). Це наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою налякати, а пішло не за планом, більше, ніж вони планували.

Також росіянин каже, що через затоплення, вода пішла до українського заповідника, де внаслідок цього загинули тварини.

Чи може підірватися Запорізька АЕС через знищення Каховського водосховища, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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