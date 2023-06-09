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Каховська ГЕС не могла зруйнуватися від удару ззовні! Висновки експертів та зізнання росіян у перехоплених розмовах

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Червня 2023, 12:00
хто підірвав Каховську ГЕС
Фото: ДСНС/Facebook

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