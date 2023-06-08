Массовый мор рыбы крайне опасен? Рассказываем, что такое ботулизм и какие симптомы

Слышал(-а) звон, но не знаешь, где он? Мы расскажем, что такое ботулизм и как можно от него уберечься.

И если раньше это заболевание чаще всего поражало любителей вяленой рыбы и мяса, то из-за затопления Юга Украины проблема ботулизма выходит на новый уровень. Подрыв россиянами Каховской ГЭС уже вызвал массовый мор рыбы.

Узнай больше о ботулизме, чтобы уберечь себя и своих родных.

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Что такое ботулизм и почему возникает

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Ботулизм вызывают консервированные в домашних условиях мясо и рыба. Причиной может стать то, что продукты плохо вымыли или неправильно термически обработали. Ботулизм не имеет запаха или вкуса, так что даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, могут быть заражены.

Также ботулизм может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Очень мала вероятность заразиться ботулизмом из-за ран, так же из-за грудного молока матери.

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма зависят от количества попавшего в организм человека токсина. Чаще они возникают через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. Однако болезнь может проявиться значительно раньше (через два часа) или значительно позже (через четверо суток и более).

— Существует легкое, среднее и тяжелое течение болезни. Легкий вариант может пройти незаметно — от диареи один-два раза в сутки до слабости. Средний и тяжелый предполагают нарушение желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем может добавиться неврологическая симптоматика, двоение и пелена в глазах, парез кишечника, — отметил врач-инфекционист Роман Пономаренко для Фактов ICTV. Здоровье.

Основные симптомы ботулизма:

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

тошнота, рвота, ослабление стула, а затем парез кишечника — вздутие живота, запор;

поражение мышц шеи и конечностей;

нарушение близкого зрения;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить.

По словам инфекциониста, первый признак, когда стоит заподозрить ботулизм, — слабость в ногах, то есть человек словно не может стать на конечности.

Лечение ботулизма

Человека с подозрением на ботулизм обязательно нужно госпитализировать, потому что именно от ранней диагностики и правильного лечения зависит жизнь больного.

В больнице, даже при неподтвержденном диагнозе, проводят промывание желудка.

Затем у человека берут кровь на анализы, чтобы узнать серотип возбудителя. Также больному вводят ботулинический антитоксин.

Профилактика ботулизма

Прежде всего, чтобы обезопасить себя от ботулизма, нужно готовить продукты в надлежащих условиях. Не покупать домашнюю консервацию на стихийном рынке и проводить термическую обработку мяса и рыбы.

Бактерии ботулизма, опасные для человека, погибают при кипячении за 10–15 мин.

Подробнее со всеми последствиями от подрыва и уничтожения Каховской ГЭС можно ознакомиться в нашем другом материале. Эксперты предположили, что именно оказалось под угрозой в результате крушения.

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