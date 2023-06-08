Массовый мор рыбы крайне опасен? Рассказываем, что такое ботулизм и какие симптомы

Слышал(-а) звон, но не знаешь, где он? Мы расскажем, что такое ботулизм и как можно от него уберечься.
И если раньше это заболевание чаще всего поражало любителей вяленой рыбы и мяса, то из-за затопления Юга Украины проблема ботулизма выходит на новый уровень. Подрыв россиянами Каховской ГЭС уже вызвал массовый мор рыбы.
Узнай больше о ботулизме, чтобы уберечь себя и своих родных.
Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
Ботулизм вызывают консервированные в домашних условиях мясо и рыба. Причиной может стать то, что продукты плохо вымыли или неправильно термически обработали. Ботулизм не имеет запаха или вкуса, так что даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, могут быть заражены.
Также ботулизм может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).
Очень мала вероятность заразиться ботулизмом из-за ран, так же из-за грудного молока матери.
Очень мала вероятность заразиться ботулизмом из-за ран, так же из-за грудного молока матери.
Симптомы ботулизма зависят от количества попавшего в организм человека токсина. Чаще они возникают через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. Однако болезнь может проявиться значительно раньше (через два часа) или значительно позже (через четверо суток и более).
— Существует легкое, среднее и тяжелое течение болезни. Легкий вариант может пройти незаметно — от диареи один-два раза в сутки до слабости. Средний и тяжелый предполагают нарушение желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем может добавиться неврологическая симптоматика, двоение и пелена в глазах, парез кишечника, — отметил врач-инфекционист Роман Пономаренко для Фактов ICTV. Здоровье.
Основные симптомы ботулизма:
По словам инфекциониста, первый признак, когда стоит заподозрить ботулизм, — слабость в ногах, то есть человек словно не может стать на конечности.
Человека с подозрением на ботулизм обязательно нужно госпитализировать, потому что именно от ранней диагностики и правильного лечения зависит жизнь больного.
В больнице, даже при неподтвержденном диагнозе, проводят промывание желудка.
В больнице, даже при неподтвержденном диагнозе, проводят промывание желудка.
Затем у человека берут кровь на анализы, чтобы узнать серотип возбудителя. Также больному вводят ботулинический антитоксин.
Прежде всего, чтобы обезопасить себя от ботулизма, нужно готовить продукты в надлежащих условиях. Не покупать домашнюю консервацию на стихийном рынке и проводить термическую обработку мяса и рыбы.
Бактерии ботулизма, опасные для человека, погибают при кипячении за 10–15 мин.
Подробнее со всеми последствиями от подрыва и уничтожения Каховской ГЭС можно ознакомиться в нашем другом материале. Эксперты предположили, что именно оказалось под угрозой в результате крушения.
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