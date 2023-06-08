Осторожно, холера! Какие болезни могут появиться из-за подрыва Каховской ГЭС

Одним шагом подрыва Каховской ГЭС российские оккупанты запустили в действие несколько опасных сил, убивающих украинцев: неистовую воду, деградацию земли и болезни.

В Минздраве уже начали говорить об угрозе ботулизма и холеры! Какие болезни нам грозят из-за затопления водой из Каховской ГЭС — разбираем в материале.

Какие болезни могут возникнуть из-за подрыва Каховской ГЭС

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на встрече с журналистами 7 июня 2023 сообщил, что в Украине сейчас высок риск возникновения болезней, связанных с качеством питьевой воды и продуктов питания.

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Это связано с тем, что в результате затопления больших территорий суши, вода распространила технические и биологические отходы.

Среди болезней могут быть:

вирусный гепатит;

острые кишечные инфекции, в частности холера;

ботулизм.

Игорь Кузин также добавил, что сейчас на подтопленных территориях и в соседних районах усилили эпидемиологическое наблюдение и увеличили запас антибактериальных препаратов.

Мы не исключаем случаев холеры, ситуация станет ясна после снижения уровня воды, — сказал Кузин.

Возможность введения карантинного режима в областях возникнет только после падения уровня воды.

Как уберечься от кишечных инфекций

Украинский детский врач Евгений Комаровский также дал несколько рекомендаций о том, как обезопасить себя от инфекций, а также объяснил, почему сейчас это очень важно.

— Многие забывают, что воды Днепра впадают в Черное море, и все, что сейчас уносится из Каховского водохранилища, заразит все черноморские воды. А это — сотни тысяч выгребных ям, канализации, кладбища людей и животных, фермы и удобрения, свалки мусора, это тонны умершей рыбы, — отмечает Комаровский.

Первое, с чем возникнет проблема: это питьевая вода. Это не только холера и ботулизм, но и кишечные палочки и сальмонеллы, которые точно никуда не исчезли.

Нам нужно обратить внимание на воду, которую мы пьем. Это должна быть только бутылочная вода или кипяченая вода. Кипятить её стоит не менее четырех — пяти минут.

Также врач отметил, чтобы все те предметы, на которых готовится или потребляется пища, также нужно дезинфицировать.

Самым простым способом для дезинфекции является обычный бытовой отбеливатель, в составе которого есть гипохлорит натрия.

Если в состав входит 5% гипохлорита натрия, его следует развести 15 мл на три литра воды. Если содержание от 15% до 30%, тогда разводить 5 мл на три литра воды

Евгений Комаровский советует также отказаться от напитков со льдом, если нет уверенности, из какой воды этот лед был сделан.

Как обеззаразить воду в домашних условиях несколькими легкими способами, мы писали раньше.

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