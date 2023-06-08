Обережно, холера! Які хвороби можуть з’явитися через підрив Каховської ГЕС

Одним кроком підриву Каховської ГЕС російські окупанти запустили в дію кілька небезпечних сил, що вбивають українців: несамовиту воду, деградацію землі та хвороби.

У МОЗ уже почали говорити про загрозу ботулізму та холери! Які хвороби нам загрожують через затоплення водою з Каховської ГЕС — розбираємо у матеріалі.

Які хвороби можуть виникнути через підрив Каховської ГЕС

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін на зустрічі з журналістами 7 червня 2023 року повідомив, що в Україні нині високий ризик виникнення хвороб, пов’язаних з якістю питної води та харчів.

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Це пов’язано з тим, що внаслідок затоплення великих територій суходолу вода розповсюдила технічні та біологічні відходи.

Серед хвороб може бути:

вірусний гепатит;

гострі кишкові інфекції, зокрема холера;

ботулізм.

Ігор Кузін також додав, що нині на підтоплених територіях та в сусідніх районах посилили епідеміологічний нагляд та збільшили запас антибактеріальних препаратів.

Ми не виключаємо випадків холери, ситуація стане зрозумілою після зниження рівня води, — сказав Кузін.

Можливість введення карантинного режиму в областях постане лише після спаду рівня води.

Як убезпечитися від кишкових інфекцій

Український дитячий лікар Євген Комаровський також дав кілька рекомендацій стосовно того, як убезпечити себе від інфекцій, а також пояснив, чому зараз це дуже важливо.

— Багато хто забуває, що води Дніпра впадають у Чорне море, і все, що зараз несеться з Каховського водосховища, заразить всі чорноморські води. А це — сотні тисяч вигрібних ям, каналізації, кладовища людей та тварин, ферми та удобрення, звалища сміття, це тонни померлої риби, — наголошує Комаровський.

Перше, з чим виникне проблема: це питна вода. Це не лише холера й ботулізм, а й кишкові палички та сальмонела, які точно нікуди не зникли.

Нам треба звернути увагу на воду, яку ми п’ємо. Це має бути лише пляшкова вода, або кип’ячена вода. Кип’ятити її варто не менше, ніж чотири — п’ять хвилин.

Також лікар наголосив на тому, аби всі ті предмети, на яких готується чи споживається їжа, дезінфікувалися.

Найпростішим способом для дезінфекції є звичайний побутовий відбілювач, в складі якого є гіпохлорит натрію.

Якщо до складу входить 5% гіпохлориту натрію, його треба розвести 15 мл на три літри води. Якщо вміст — від 15% до 30%, тоді розводити 5 мл на три літри води.

Євген Комаровський радить також відмовитися від напоїв з льодом, якщо не маєш впевненості, з якої води цей лід був зроблений.

Як знезаразити воду в домашніх умовах кількома легкими способами, ми писали раніше.

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