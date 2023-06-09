Можна заразитися через воду та їжу. Що таке холера, які її симптоми та як уникнути захворювання

МОЗ України закликає громадян особливо уважно стежити за своїм здоров’ям та якістю води й продуктів, які ми споживаємо. Додаткові епідеміологічні заходи також ввели на територіях, що затоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже зазначав, що в медзакладах постраждалих регіонів є запаси питної води та антибактеріальних препаратів. Також він наголосив про небезпеку при вживанні загиблої внаслідок знищення Каховського водосховища риби.

Що таке холера, які її симптоми та як убезпечитися від холери — розповідаємо далі.

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Як передається холера

Холера — це гостра діарейна інфекція, яка виникає через вживання продуктів чи води, які заражені бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Без належного лікування хвороба може призвести до летального випадку.

Інкубаційний період холери відбувається від кількох годин до п’яти днів. Найдовше збудник хвороби може проживати у кишківнику окремих річкових та морських тварин — до кількох місяців.

Також холерний вібріон може зберігати життєздатність протягом п’яти днів на продуктах харчування при кімнатній температурі, а в умовах сонячного освітлення — упродовж восьми годин.

Симптоми холери

Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі. Також з’являються:

частий, до десяти й більше разів на добу, пронос. При цьому людина втрачає багато рідини — до 20 літрів на добу. У результаті втрати рідини відбувається згущення крові та зневоднення організму;

через втрату з рідиною мікроелементів з’являються м’язові судоми, частіше за все — починаючи з литкових м’язів;

загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи та вушні раковини;

холодна шкіра (холера — одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормальною або навіть зниженою температурою тіла);

шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки й дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

задишка, різка слабкість.

Якщо швидко звернутися по допомогу до лікаря та почати лікування на ранній діагностиці, хворобу можна побороти.

Холера: як лікувати

Холера легко лікується, якщо її виявити на початкових термінах та негайно звернутися до лікаря.

При діагностуванні хвороби, лікування повинно проводитися з призначенням антибактеріальних препаратів, пробіотиків, які відновлюють мікрофлору кишківника. У разі сильного зневоднення, внутрішньовенно призначають водно-сольові розчини та глюкозу.

Профілактика холери

Варто дотримуватися кількох правил, аби убезпечитися від холери.

Не купуй харчові продукти, зокрема — рибу, у місцях стихійної торгівлі. Не купайся і не лови рибу у забруднених водоймах. Дотримуйся особистої гігієни, ретельно мий руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету. Використовуй чисту питну воду. Мий овочі та фрукти перед вживанням; Ретельно готуй їжу, проварюй чи просмажуй харчові продукти перед вживанням.

Через великий мор риби на Дніпропетровщині, внаслідок підриву Каховської ГЕС, в Україні також є ризик поширення ботулізму. Що це за хвороба та як від неї уберегтися — розповідаємо в іншому матеріалі.

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