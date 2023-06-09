Можна заразитися через воду та їжу. Що таке холера, які її симптоми та як уникнути захворювання

МОЗ України закликає громадян особливо уважно стежити за своїм здоров’ям та якістю води й продуктів, які ми споживаємо. Додаткові епідеміологічні заходи також ввели на територіях, що затоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже зазначав, що в медзакладах постраждалих регіонів є запаси питної води та антибактеріальних препаратів. Також він наголосив про небезпеку при вживанні загиблої внаслідок знищення Каховського водосховища риби.
Що таке холера, які її симптоми та як убезпечитися від холери — розповідаємо далі.
Холера — це гостра діарейна інфекція, яка виникає через вживання продуктів чи води, які заражені бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.
Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.
Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.
Без належного лікування хвороба може призвести до летального випадку.
Інкубаційний період холери відбувається від кількох годин до п’яти днів. Найдовше збудник хвороби може проживати у кишківнику окремих річкових та морських тварин — до кількох місяців.
Також холерний вібріон може зберігати життєздатність протягом п’яти днів на продуктах харчування при кімнатній температурі, а в умовах сонячного освітлення — упродовж восьми годин.
Pexels
Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі. Також з’являються:
Якщо швидко звернутися по допомогу до лікаря та почати лікування на ранній діагностиці, хворобу можна побороти.
Холера легко лікується, якщо її виявити на початкових термінах та негайно звернутися до лікаря.
При діагностуванні хвороби, лікування повинно проводитися з призначенням антибактеріальних препаратів, пробіотиків, які відновлюють мікрофлору кишківника.
У разі сильного зневоднення, внутрішньовенно призначають водно-сольові розчини та глюкозу.
Варто дотримуватися кількох правил, аби убезпечитися від холери.
Через великий мор риби на Дніпропетровщині, внаслідок підриву Каховської ГЕС, в Україні також є ризик поширення ботулізму. Що це за хвороба та як від неї уберегтися — розповідаємо в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!