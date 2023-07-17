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Росія офіційно відмовилась від зернової угоди — що наразі відомо

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Липня 2023, 19:00
зернова угода
Фото: Unsplash

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Мотивацією було, щоб діти й онуки не зустріли цю війну. Але, мабуть, недопрацювали! Інтерв’ю з директоркою Будинку ветеранів у Рівному Вікторією Шинкаренко

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