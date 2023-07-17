Росія офіційно відмовилась від зернової угоди — що наразі відомо

Рік тому за посередництва ООН та Туреччини були укладені зернові угоди, щоб уможливити експорт продукції через українські порти та доставити продовольство у країни, чиє населення голодує. Однак повсякчас РФ погрожувала припинити свою участь у домовленостях.

Остання така обіцянка попрощатись з угодами пролунала наприкінці весни, одразу після продовження дії домовленостей 17 травня ще на два місяці. І вже 17 липня Росія офіційно відмовилась від зернової угоди, тому її робота зупинена.

Про своє рішення заявили як представниця МЗС РФ Марія Захарова, так і прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Рішення припинити участь в угодах російська сторона пояснила тим, що нібито вивезення українського продовольства здійснювалось на суто комерційній основі й це суперечило заявленим гуманітарним цілям.

Реакція Європейської Ради

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що сьогоднішнє рішення Росії щодо зупинки угоди поставить під загрозу продовольчу безпеку всього світу, тому він підтримує зусилля ООН та генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо продовження дії домовленостей.

Чорноморська зернова ініціатива принесла користь мільйонам людей по всьому світу. Я шкодую про сьогоднішню заяву Росії. Це поставить під загрозу продовольчу безпеку та доступ населення всього світу до зерна та добрив.

Реакція України

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікофоров відмітив, що у спілкуванні з африканськими журналістами глава держави заявив — Україна готова продовжити дію зернової угоди без РФ. Крім того, Росія мала домовленості з ООН та Туреччиною, а не з Україною.

У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода — Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли РФ каже, що вона зупиняє, то зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей.

Наразі Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ підготувати офіційні сигнали України до ООН і Туреччини, щоб розуміти, чи вони готові продовжувати роботу ініціативи.

Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося.

Разом з тим українська дипломатія продовжує працювати. Читай, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю розповів про результати саміту НАТО.

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