Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду

Від підписання зернових угод минуло вже півтора місяця: 22 липня угоди підписали в Стамбулі. А уже ранком 23 липня росіяни обстріляли Одеський порт з українським зерном. Попри це, уже 1 серпня перше судно із зерном вийшло з нашого порту.

Чи працюють зернові угоди зараз та яка ситуація з експортом збіжжя, розбираємося у матеріалі.

Як працює зерновий коридор зараз

Попри розблокування українських портів, українські фермери й досі не можуть зітхнути з полегшенням: росіяни дають неоднозначні сигнали для зернового ринку. Досі існує загроза завдання ударів по портах чи точках зберігання збіжжя.

Але Україна ледь не щодня відправляє судна з зерном до охоплених голодом країн: через війну країни Африки та Азії відчули на собі всі санкції проти Росії та всі жахи морської блокади України. Буквально нещодавно, 12 вересня, чергове українське судно вирушило до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці.

Скільки зерна вже вдалося вивезти на експорт

Нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів Економічній правді про результативність роботи над зерновими коридорами. За його словами, лише станом на кінець серпня з українських портів вийшло близько 30 рятівних для країн, що розвиваються, суден з пшеницею.

Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів великої Одеси.

За перші дев’ять днів роботи зернового коридору з України вдалося вивезти більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу — так описувала ситуацію Адміністрація морських портів України.

Верховна Рада України заявила: через війну в Україні світ втратив 20 млн тонн продовольства.

З березня по серпень Україна експортувала майже втричі менше продукції, ніж було заплановано.

Скільки портів в Україні працює на експорт зерна

З 1 серпня в Україні працює три найбільші порти на експорт зерна: Одеса, Чорноморський та Південний. Олександр Кубраков анонсував: Україна розраховує і на Миколаївський порт.

— Близько 40% нашої аграрної продукції раніше експортувалося саме з Миколаївського порту. Там багато наших та міжнародних зернових терміналів.

Нас турбує одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо винятково в рамках Ініціативи, можуть бути лише ООН і Туреччина.

Але і це ще не все: нещодавно Франція та Румунія підписали угоду про збільшення експорту зерна з України до інших країн, що розвиваються. Йдеться не лише про морські шляхи, а й річкові та сухопутні — про це повідомляє видання Reuters.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чому зернові угоди насправді були поганою ідеєю. Про це можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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