Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду

Від підписання зернових угод минуло вже півтора місяця: 22 липня угоди підписали в Стамбулі. А уже ранком 23 липня росіяни обстріляли Одеський порт з українським зерном. Попри це, уже 1 серпня перше судно із зерном вийшло з нашого порту.
Чи працюють зернові угоди зараз та яка ситуація з експортом збіжжя, розбираємося у матеріалі.
Попри розблокування українських портів, українські фермери й досі не можуть зітхнути з полегшенням: росіяни дають неоднозначні сигнали для зернового ринку. Досі існує загроза завдання ударів по портах чи точках зберігання збіжжя.
Unsplash
Але Україна ледь не щодня відправляє судна з зерном до охоплених голодом країн: через війну країни Африки та Азії відчули на собі всі санкції проти Росії та всі жахи морської блокади України. Буквально нещодавно, 12 вересня, чергове українське судно вирушило до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці.
Нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів Економічній правді про результативність роботи над зерновими коридорами. За його словами, лише станом на кінець серпня з українських портів вийшло близько 30 рятівних для країн, що розвиваються, суден з пшеницею.
Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів великої Одеси.
Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів великої Одеси.
За перші дев’ять днів роботи зернового коридору з України вдалося вивезти більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу — так описувала ситуацію Адміністрація морських портів України.
Верховна Рада України заявила: через війну в Україні світ втратив 20 млн тонн продовольства.
З березня по серпень Україна експортувала майже втричі менше продукції, ніж було заплановано.
З березня по серпень Україна експортувала майже втричі менше продукції, ніж було заплановано.
З 1 серпня в Україні працює три найбільші порти на експорт зерна: Одеса, Чорноморський та Південний. Олександр Кубраков анонсував: Україна розраховує і на Миколаївський порт.
— Близько 40% нашої аграрної продукції раніше експортувалося саме з Миколаївського порту. Там багато наших та міжнародних зернових терміналів.
Нас турбує одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо винятково в рамках Ініціативи, можуть бути лише ООН і Туреччина.
Нас турбує одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо винятково в рамках Ініціативи, можуть бути лише ООН і Туреччина.
Але і це ще не все: нещодавно Франція та Румунія підписали угоду про збільшення експорту зерна з України до інших країн, що розвиваються. Йдеться не лише про морські шляхи, а й річкові та сухопутні — про це повідомляє видання Reuters.
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чому зернові угоди насправді були поганою ідеєю. Про це можеш дізнатися з нашого матеріалу.
Підписуйся на наш Telegram та слідкуй за новинами України та світу.