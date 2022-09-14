Мир

Как работают зерновые соглашения: уровень экспорта, планы на порты и действительно ли Украина спасает мир от голода

Виктория Мельник, редактор сайта 14 сентября 2022, 08:00
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Как работают зерновые соглашения: уровень экспорта, планы на порты и действительно ли Украина спасает мир от голода
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