Как работают зерновые соглашения: уровень экспорта, планы на порты и действительно ли Украина спасает мир от голода

От подписания зерновых соглашений прошло уже полтора месяца: 22 июля соглашение было подписано в Стамбуле. А утром 23 июля россияне обстреляли Одесский порт с украинским зерном. Несмотря на это, уже 1 августа первое судно с зерном вышло из нашего порта.

Работают ли зерновые соглашения сейчас и какая ситуация с экспортом зерна, разбираемся в материале.

Как работает зерновой коридор сейчас

Несмотря на разблокировку украинских портов, украинские фермеры до сих пор не могут вздохнуть с облегчением: россияне дают неоднозначные сигналы для зернового рынка. Сейчас существует угроза нанесения ударов по портам или точкам хранения зерна.

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Но Украина чуть ли не каждый день отправляет суда с зерном в охваченные голодом страны: из-за войны страны Африки и Азии почувствовали на себе все санкции против России и все ужасы морской блокады Украины. Буквально недавно, 12 сентября, очередное украинское судно отправилось в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы.

Сколько зерна удалось вывезти на экспорт

Недавно министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал Экономической правде о результативности работы над зерновыми коридорами. По его словам, только по состоянию на конец августа из украинских портов вышло около 30 спасательных для развивающих стран суден с пшеницей.

Уже есть около 40 заявок, около 700 тысяч тонн агропродукции уже вышло с начала действия зерновой инициативы из портов большой Одессы.

За первые девять дней работы зернового коридора из Украины удалось вывезти более 370 тыс. тонн агропродукции в семь стран мира — так описывала ситуацию Администрация морских портов Украины.

Верховная Рада Украины заявила: из-за войны в Украине мир потерял 20 млн тонн продовольствия.

С марта по август Украина экспортировала почти в три раза меньше продукции, чем было запланировано.

Сколько портов в Украине работает на экспорт зерна?

С 1 августа в Украине работает три крупнейших порта на экспорт зерна: Одесса, Черноморский и Южный. Александр Кубриков анонсировал: Украина рассчитывает и на Николаевский порт.

— Около 40% нашей аграрной продукции ранее экспортировалось именно из Николаевского порта. Там много наших и международных зерновых терминалов.

Нас беспокоит одно условие: безопасность. Гарантом этой безопасности, если мы действуем исключительно в рамках Инициативы, могут быть только ООН и Турция.

Но и это еще не все: недавно Франция и Румыния подписали соглашение об увеличении экспорта зерна из Украины в другие развивающиеся страны. Речь идет не только о морских путях, но и речных и сухопутных — об этом сообщает издание Reuters.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему зерновые соглашения на самом деле были плохой идеей. Об этом можешь узнать из нашего материала.

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