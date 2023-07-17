Россия официально отказалась от зерновой сделки — что известно

Год назад при посредничестве ООН и Турции были заключены зерновые соглашения, чтобы обеспечить экспорт продукции через украинские порты и доставить продовольствие в страны, чье население голодает. Однако постоянно РФ угрожала прекратить свое участие в договоренностях.

Последнее такое обещание попрощаться с соглашениями прозвучало в конце весны, сразу после продления договоренностей 17 мая еще на два месяца. И уже 17 июля Россия официально отказалась от зерновой сделки, поэтому ее работа остановлена.

О своем решении заявили как представитель МИД РФ Мария Захарова, так и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Требования страны-агрессора для дальнейшего соблюдения договоров касаются, в частности, подключения Россельхозбанка к SWIFT.

Также РФ стремится к возобновлению работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и размораживанию активов российских компаний.

Решение о прекращении участия в соглашениях российская сторона объяснила тем, что якобы вывоз украинского продовольствия осуществлялся на сугубо коммерческой основе и это противоречило заявленным гуманитарным целям.

Реакция Европейского Совета

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что сегодняшнее решение России по остановке соглашения поставит под угрозу продовольственную безопасность всего мира, поэтому он поддерживает усилия ООН и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша по продолжению договоренностей.

Черноморская зерновая инициатива принесла пользу миллионам людей во всем мире. Я сожалею о сегодняшнем заявлении России. Это поставит под угрозу продовольственную безопасность и доступ населения всего мира к зерну и удобрениям.

Реакция Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никофоров заявил, что в общении с африканскими журналистами глава государства сказал, что Украина готова продлить действие зернового соглашения без РФ. Кроме того, у России были договоренности с ООН и Турцией, а не с Украиной.

У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда РФ говорит, что она останавливает, срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними.

Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы Украины в ООН и Турцию, чтобы понимать, готовы ли они продолжать работу инициативы.

Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся.

Вместе с тем украинская дипломатия продолжает работать. Читай, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью рассказал о результатах саммита НАТО.

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