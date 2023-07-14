Интервью

Отмена ПДЧ, передача F-16 и будущая работа дипломатии — интервью с Кулебой о результатах саммита НАТО

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июля 2023, 12:00
Дмитро Кулеба про результати саміту НАТО — що чекає на Україну далі
Фото: Facebook

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