Отмена ПДЧ, передача F-16 и будущая работа дипломатии — интервью с Кулебой о результатах саммита НАТО

В Вильнюсе прошел саммит НАТО, на который Украина возлагала большие надежды. Мы получили много положительных сигналов и новостей, но завершился саммит без желаемого приглашения в Альянс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Вадиму Карпьяку рассказал о результатах саммита НАТО и будущей работе украинской дипломатии.

По словам министра, он в целом доволен результатами саммита НАТО, но не устраивает только один момент — в тексте коммюнике нет четких слов, что Украину приглашают или пригласят в Альянс.

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Впрочем, отмечает разницу между саммитом в Бухаресте, с которым все сравнивали встречу в Вильнюсе, и даже в Мадриде. Стало ясно, что Украину действительно видят членом НАТО.

Об отмене ПДЧ

— Я помню, когда мы впервые задали вопрос об отмене ПДЧ (план действий касательно членства — ред.) для Украины. Говорили, что этого не будет, потому что это обязательная процедура. Действительно, все страны до Финляндии и Швеции проходили фазу ПДЧ. Но мы считаем, что для Украины этот вопрос решен, и путь к членству в НАТО должен стать короче. Мы этого добились.

Затем партнеры предложили создать Совет Украина-НАТО. Мы согласились, но указали, что должно быть прописано, что этот Совет является не инструментом партнерства, а интеграции Украины в Альянс. В конце концов они согласились.

О гарантиях безопасности от G7

Дмитрий Кулеба говорит, что последний несогласованный пункт в этой декларации был привязкой к тому, что этот механизм будет действовать исключительно по пути к членству Украины в НАТО.

Мы все строили так, чтобы любое решение, которое принималось на саммите, было направлено на ускорение членства. Все задачи мы выполнили, везде зафиксировали, — утверждает министр.

О предоставлении Украине F-16

Кулеба рассказывает, что представитель одной из стран готов предоставить Украине истребители F-16 и даже знает, какое количество может передать. Впрочем, он говорит, что нам нужно пройти определенный этап. Но министр подчеркнул, что этот человек не один.

— У нас есть понимание стран, артикулирующих, что они дадут самолеты, даже озвучивают количество. По тому, что вы видели публично, были окончательно финализированы даты начала тренингов для украинских пилотов и механиков. Этот процесс скоро запустится, все будет по плану.

О предстоящей работе украинской дипломатии

Дмитрий Кулеба говорит, что вопрос о членстве Украины в НАТО остается приоритетом. Также до конца года Украина должна открыть переговоры по вступлению в Европейский союз. Наша страна продолжает работать над саммитом Формулы мира. Также продолжится интенсивная работа со странами Африки. Министр отметил, что можно наблюдать, как меняется позиция африканцев в правильную сторону.

Хотя Украина не получила приглашение на саммите НАТО, разные страны объявили о новых пакетах военной помощи. Читай, что получит Украина, по ссылке.

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