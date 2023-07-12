Результаты, основные положения, декларация G7: как прошел саммит в Вильнюсе и что получила Украина

В Вильнюсе саммит НАТО должен был принести много важных решений и заявлений. И принес: ряд стран одобряет и анонсирует новые пакеты военной помощи Украине.

Вместе с тем, на встрече звучали и заявления относительно членства Украины в блоке. Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию на второй день саммита НАТО в Вильнюсе.

О главных тезисах выступления обоих — читай дальше.

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О членстве в НАТО и декларации G7: Владимир Зеленский

Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Но четкие сигналы, что это произойдет, сегодня звучали уверенно.

Результаты саммита хорошие, но было бы приглашение — они были бы идеальны.

Мы ценим признание, что Украине не требуется ПДЧ для вступления в НАТО.

Декларация G7 должна стать первым юридическим документом по гарантиям безопасности Украины.

Согласовав декларацию G7, страны-союзницы предоставят Украине гарантии безопасности.

Они будут включать поставки современного военного оборудования для суши, воздуха и моря, обучение украинских войск, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

В обмен на это Украина должна провести реформы, в частности, судебной системы и гражданского контроля над армией.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram объяснил, почему декларация G7 действительно важна для Украины.

— Согласованная декларация — это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа нашей команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами, — пишет он.

Также известно, что документ открыт, а следовательно присоединиться к гарантиям безопасности могут и страны не с G7. Следующим шагом будет заключение системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Её подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО, — говорит Ермак.

Также руководитель ОП пояснил, что такие гарантии безопасности охватывают не только поддержку Украины, но и меры по привлечению РФ к ответственности, а также меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Вступление Украины в НАТО: тезисы Йенса Столтенберга

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше.

Многие страны НАТО примут на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

В коалицию F-16 для Украины вошли уже более десяти государств НАТО. Тренировка начнется уже этим летом.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга на саммите НАТО: видео

Чего Украина ожидала от саммита НАТО 12 июля 2023 года и что из этих планов сбылось, можешь узнать из нашего другого материала.

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