Результаты, основные положения, декларация G7: как прошел саммит в Вильнюсе и что получила Украина

В Вильнюсе саммит НАТО должен был принести много важных решений и заявлений. И принес: ряд стран одобряет и анонсирует новые пакеты военной помощи Украине.
Вместе с тем, на встрече звучали и заявления относительно членства Украины в блоке. Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию на второй день саммита НАТО в Вильнюсе.
О главных тезисах выступления обоих — читай дальше.
Согласовав декларацию G7, страны-союзницы предоставят Украине гарантии безопасности.
Они будут включать поставки современного военного оборудования для суши, воздуха и моря, обучение украинских войск, обмен разведданными и помощь в киберзащите.
Они будут включать поставки современного военного оборудования для суши, воздуха и моря, обучение украинских войск, обмен разведданными и помощь в киберзащите.
В обмен на это Украина должна провести реформы, в частности, судебной системы и гражданского контроля над армией.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram объяснил, почему декларация G7 действительно важна для Украины.
— Согласованная декларация — это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа нашей команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами, — пишет он.
Также известно, что документ открыт, а следовательно присоединиться к гарантиям безопасности могут и страны не с G7. Следующим шагом будет заключение системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.
Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Её подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО, — говорит Ермак.
Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Её подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО, — говорит Ермак.
Также руководитель ОП пояснил, что такие гарантии безопасности охватывают не только поддержку Украины, но и меры по привлечению РФ к ответственности, а также меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
Чего Украина ожидала от саммита НАТО 12 июля 2023 года и что из этих планов сбылось, можешь узнать из нашего другого материала.
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