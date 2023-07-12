Результати, основні тези, декларація G7: як пройшов саміт у Вільнюсі та що отримала Україна

Саміт НАТО у Вільнюсі мав принести багато важливих рішень та заяв. І таки приніс: низка країн схвалює та анонсує нові пакети військової допомоги Україні.
Разом з тим, на зустрічі звучали й заяви стосовно членства України у блоці. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію на другий день саміту НАТО у Вільнюсі.
Про головні тези виступу обох — читай далі.
Узгодивши декларацію G7, країни-союзниці нададуть Україні безпекові гарантії.
Фото: кореспондент Факти ICTV
Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті.
Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті.
В обмін на це Україна має провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram пояснив, чому декларація G7 є дійсно важливою для України.
— Погоджена декларація — це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами, — пише він.
Також відомо, що документ є відкритим, а отже доєднатися до гарантій безпеки можуть й країни не з G7. Наступним кроком буде укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.
Ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Її підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО, — каже Єрмак.
Ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Її підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО, — каже Єрмак.
Також керівник ОП пояснив, що такі гарантії безпеки охоплюють не лише підтримку України, а й заходи у притягненні РФ до відповідальності, а також заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
Чого Україна очікувала від саміту НАТО 12 липня 2023 року та що з цих планів справдилося, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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