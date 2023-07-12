Результати, основні тези, декларація G7: як пройшов саміт у Вільнюсі та що отримала Україна

Саміт НАТО у Вільнюсі мав принести багато важливих рішень та заяв. І таки приніс: низка країн схвалює та анонсує нові пакети військової допомоги Україні.

Разом з тим, на зустрічі звучали й заяви стосовно членства України у блоці. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію на другий день саміту НАТО у Вільнюсі.

Про головні тези виступу обох — читай далі.

Зараз також дивляться

Про членство в НАТО та декларацію G7: Володимир Зеленський

Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Але чіткі сигнали про те, що це станеться, сьогодні звучали впевнено.

Результати саміту гарні, але якби було запрошення — вони були б ідеальні.

Ми цінуємо визнання, що Україні не потрібен ПДЧ для вступу в НАТО.

Декларація G7 має стати першим юридичним документом щодо гарантій безпеки України.

Узгодивши декларацію G7, країни-союзниці нададуть Україні безпекові гарантії.

Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті.

В обмін на це Україна має провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram пояснив, чому декларація G7 є дійсно важливою для України.

— Погоджена декларація — це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами, — пише він.

Також відомо, що документ є відкритим, а отже доєднатися до гарантій безпеки можуть й країни не з G7. Наступним кроком буде укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Її підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО, — каже Єрмак.

Також керівник ОП пояснив, що такі гарантії безпеки охоплюють не лише підтримку України, а й заходи у притягненні РФ до відповідальності, а також заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Вступ України до НАТО: тези Єнса Столтенберга

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Багато країн НАТО візьмуть на себе безпекові зобов’язання для України.

До коаліції F-16 для України увійшло вже понад десять держав НАТО. Тренування почнеться вже цього літа.

Пресконференція Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга на саміті НАТО: відео

Чого Україна очікувала від саміту НАТО 12 липня 2023 року та що з цих планів справдилося, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!