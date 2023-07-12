Невідомо, про які додаткові умови йдеться — Кулеба про заяви на саміті НАТО та сигнали партнерів

Нині серед українців панують змішані почуття щодо саміту у Вільнюсі. Адже, з одного боку, світова спільнота підтвердила бажання бачити Україну в Північно-Атлантичному блоці, та водночас нам не окреслюють навіть приблизних термінів.

Про реакцію керівництва України, справжні перспективи та чого чекати надалі, Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами дипломата, шлях України до НАТО є незворотним, а світ впевнений у нашому членстві у блоці набагато більше, ніж це було кілька років тому.

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— На цьому саміті були ухвалені деякі дуже важливі рішення, які роблять шлях України до НАТО коротшим. Наприклад, скасування ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО). Це дуже велика історія насправді. Ще півроку тому ніхто навіть не наважувався говорити про це, — каже Кулеба.

А ще — створення Ради Україна-НАТО, що є привілейованим форматом партнерства.

Реакція України на заяви у Вільнюсі 11 липня

Комюніке, під яким розписалися всі союзники, ухвалило спрощення процедури вступу України до НАТО. Щоправда, коли саме має відбутися перший крок та коли нам нададуть запрошення на членство — точно не окреслили.

— Ми наполягали та виступали за послідовну позицію, що для надання Україні запрошення стати членом НАТО вже є всі умови. Ми погоджуємося, що членом НАТО Україна зможе стати після завершення війни. Але немає жодних перешкод для надання запрошення. Втім, союзники зайняли таку консервативну, скажімо, позицію, — каже Кулеба.

Разом з тим, Україна працюватиме над рішенням, аби вступ до НАТО не тривав роками.

Невідомо, про які додаткові умови йдеться. Існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО.

Також Кулеба додав, що попри те, що саме Німеччина та США надають найбільшу допомогу Україні в Європі та світі відповідно, і що вони не були готові підтримати більш рішуче формулювання у цій підсумковій декларації, президент Зеленський намагається говорити з ними чесно.

Чому вступ України в НАТО не можна затягувати на роки

Члени НАТО наголошують на тому, що Україна може потрапити в блок лише після закінчення війни. Та таке формулювання є дуже розмитим та шкідливим.

Дмитро Кулеба ж зауважує: ніхто сьогодні не скаже, коли закінчиться війна.

І не про це всі мають себе запитувати. Усі мають щодня ставити собі абсолютно інше запитання: а що я ще можу зробити, щоб війна якнайшвидше закінчилася перемогою України?

Також міністр зовнішніх справ України наголошує на необхідності саме членства в НАТО, а не інших безпекових гарантій від країн.