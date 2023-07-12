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Невідомо, про які додаткові умови йдеться — Кулеба про заяви на саміті НАТО та сигнали партнерів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Липня 2023, 14:20
Кулеба
Фото: Facebook

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