Неизвестно, о каких дополнительных условиях речь — Кулеба о заявлениях на саммите НАТО и сигналах от партнеров

Сейчас среди украинцев бытуют смешанные чувства по поводу саммита в Вильнюсе. Ведь, с одной стороны, мировое сообщество подтвердило желание видеть Украину в Северо-Атлантическом блоке, но в то же время нам не определяют даже приблизительные сроки.

О реакции руководства Украины, настоящих перспективах и чего ждать в дальнейшем, Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, путь Украины в НАТО необратим, а мир уверен в нашем членстве в блоке гораздо больше, чем это было несколько лет назад.

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— На этом саммите были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины в НАТО короче. Например, отмена ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО). Это очень большая история. Ещё полгода назад никто даже не решался говорить об этом, — говорит Кулеба.

А ещё — создание Совета Украина-НАТО, привилегированного формата партнерства.

Реакция Украины на заявления в Вильнюсе 11 июля

Коммюнике, под которым расписались все союзники, приняло упрощение процедуры вступления Украины в НАТО. Правда, когда именно должен состояться первый шаг и когда нам предоставят приглашение на членство, точно не обозначили.

— Мы настаивали и выступали за последовательную позицию, что для предоставления Украине приглашения стать членом НАТО уже есть все условия. Мы соглашаемся, что членом НАТО Украина сможет стать после завершения войны. Но нет никаких препятствий для приглашения. Впрочем, союзники заняли такую консервативную, скажем, позицию, — говорит Кулеба.

Вместе с тем, Украина будет работать над решением, чтобы вступление в НАТО не длилось годами.

Неизвестно, о каких дополнительных условиях идет речь. Существуют все условия для приглашения Украины стать членом НАТО.

Также Кулеба добавил, что, несмотря на то, что именно Германия и США оказывают наибольшую помощь Украине в Европе и мире соответственно, и что они не были готовы поддержать более решительную формулировку в этой итоговой декларации, президент Зеленский пытается говорить с ними честно.

Почему вступление Украины в НАТО нельзя затягивать годами

Члены НАТО отмечают, что Украина может попасть в блок только после окончания войны. И такая формулировка очень размыта и вредна.

Дмитрий Кулеба говорит: никто сегодня не скажет, когда закончится война.

И не об этом все должны спрашивать себя. Все должны ежедневно задавать себе другой вопрос: а что я ещё могу сделать, чтобы война как можно быстрее закончилась победой Украины?

Также министр иностранных дел Украины отмечает необходимость именно членства в НАТО, а не других гарантий безопасности от стран.

— Партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны, — это членство Украины в НАТО, — заключает Кулеба.

Какую поддержку мир уже оказывает Украине в новых пакетах помощи, можешь узнать из нашего другого материала.

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