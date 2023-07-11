Чіткі сигнали щодо майбутнього членства: чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО у Вільнюсі ще до його початку охрестили історичною подією для України. На цій зустрічі наша країна очікує значну допомогу у війні, але найбажанішим залишається запрошення на членство в Альянсі. Адже заявку на вступ до НАТО Україна подала ще у вересні 2022 року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті хочуть запропонувати Україні пакет із трьох елементів:

програма практичної підтримки для наближення України до НАТО;

створення Ради Україна-НАТО;

скасування плану дій щодо членства для України (тобто пропустити цей етап).

Тож що насправді очікувати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі 2023? Читай у матеріалі.

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Політичне запрошення як чіткий сигнал

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня 2023 року. Голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв каже, що Україні потрібне політичне запрошення. Тобто чіткий сигнал для нашої країни та Росії, що Україна буде в НАТО.

Вступ до Альянсу можливий лише після завершення війни, але ми маємо отримати конкретику. Треба не лише зафіксувати, що Україна одного дня буде в НАТО і визначитися з термінами, важливо також погодити формат процедури вступу. Вона має бути прискореною, як у Фінляндії. Тобто без проміжного етапу плану дій щодо членства (ПДЧ).

За швидкий вступ України до НАТО виступили 23 держави. Але США має дещо обережнішу позицію. Президент Джо Байден вважає, що Україна зараз не готова до членства в НАТО, а стандарти Альянсу однакові для всіх і їх треба дотримуватися.

Президент України Володимир Зеленський закликав Джозефа Байдена запросити Україну до НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю CNN. Зеленський пояснив: він розуміє, що Україна не зможе стати повноправним членом Альянсу до закінчення війни, але навіть запрошення мотивуватиме солдатів на фронті.

Україна готова до реформ, але треба чітко розуміти перспективи. Якщо прориву у Вільнюсі не станеться, експерти очікують на формальне запрошення під час наступного саміту НАТО у Вашингтоні у квітні 2024 року.

Новостворена рада Україна-НАТО

На саміт запросили Володимира Зеленського. Він головуватиме на першому засідання новоствореної Ради Україна-НАТО. На відміну від формату комісії, яку збирали з 1997 року, тепер Україна матиме такі самі права, як і члени Альянсу та такі ж можливості для консультацій.

Утім, наша країна розраховує не лише на консультації, а й на збільшення обсягів та швидкість постачання зброї. Також ми маємо знати, на які гарантії безпеки можемо розраховувати, щоб Росія не атакувала знову.

— Це мають бути механізми, які зобов’яжуть наших партнерів надавати нам озброєння, інвестувати у військово-промислового комплекс, надавати фінансову допомогу тощо. Ми хочемо, щоб ці гарантії вступали в дію відразу після підписання такого двостороннього договору, — каже Чернєв.

Багато експертів та політиків своїми думками та очікуваннями щодо саміту НАТО. Раніше ми розповідали, що думає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів.

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