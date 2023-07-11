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Чіткі сигнали щодо майбутнього членства: чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2023, 10:32
Саміт НАТО у Вільнюсі 2023: що очікувати Україні
Фото: Depositphotos

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