Якщо дійде до поступок — ми реагуватимемо жорстко. Дмитро Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів Яні Брензей про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та спрогнозував його результати.

Висловив думку з приводу того, що буде, якщо Україну не запросять у блок. Читай у матеріалі, що розповів Дмитро Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів.

Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів

Наступного тижня відбудеться саміт НАТО, Україна очікує там на запрошення в альянс. Дмитро Кулеба каже, що постійно проводяться перемовини щодо саміту у Вільнюсі. Зараз відбувається інтенсивна фаза перемовин щодо зброї та НАТО.

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Уже є здобутки, але це ще не ті здобутки, які повністю нас задовольняють. Тому будемо працювати до останньої хвилини, щоб отримати максимальний результат для України, — каже Дмитро Кулеба.

— Якщо Україна не отримає запрошення до альянсу, життя не зупиниться. Якщо не буде завтра те, що нам треба, ми виб’ємо це післязавтра. Працюємо на результат.

Днями президент заявив, що поки немає розуміння щодо термінів поставок в Україну літаків F-16. І навіть немає графіка тренувань пілотів. На думку Кулеби, причина не в політичному зволіканні, сам процес є дуже складним і потребує координації.

Графіки тренувань та поставок починають зсуватися. Україна працює з усією авіаційною коаліцією, щоб максимально пришвидшити процес. Адже йдеться про навчання пілотів, інженерів, підготовку інфраструктури, ухвалення правових рішень тощо.

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Навчання українських пілотів не починалися

Навчання не починалися. Була обіцянка від однієї з країн почати навчання у червні. Тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчань.

Партнери кажуть, що помилилися в розрахунках і їм потрібно більше часу. В України стільки часу немає, тому президент роздав усім чіткі вказівки, всі працюють на своїх рівнях.

Дмитро Кулеба розповідає, що в тих розмовах, які веде президент з партнерами, всі підтримують український контрнаступ та розуміють, що ситуація складніша з об’єктивних причин.

Занепаду немає, всі готові рухатися далі та забезпечувати постачання зброї, необхідної для контрнаступу. Критика західними медіа “недостатньої інтенсивності” українського контрнаступу негативно впливає на публічне сприйняття.

Вони викривлюють сприйняття людей, підживлюють численних коментаторів, які підхоплюють всі тези та сіють зневіру.

Зернова угода: чи приймає Україна поступки для Росії

17 липня мають ухвалити рішення про продовження чи скасування зернової угоди. FT раніше повідомляло про те, що Євросоюз розглядає можливість послабити санкції щодо одного російського банку, аби зберегти зернову угоду.

Ми не повинні йти ні на які поступки Росії, аби зберегти зерновий коридор. Це Росія має припинити саботаж зернового коридору, чітко дотримуватися своїх зобов‘язань.

Історія з банком уже “з бородою”, вона дуже давня. На думку Дмитра Кулеби, її хтось спеціально “злив” у ЗМІ. Спроби послаблення санкцій уже були, вони нічим не закінчилися.

Якщо дійде до таких рішень, ми будемо реагувати дуже жорстко. І партнери про це знають.

Раніше ми розповідали, як росіяни платитимуть за збитки в Україні.

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