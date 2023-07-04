Світ

Якщо дійде до поступок — ми реагуватимемо жорстко. Дмитро Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Липня 2023, 19:00

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