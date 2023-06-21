Світ

Польська зброя вже мчить на допомогу! Як проходить виробництво нових комплексів Перун

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 21 Червня 2023, 08:00

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