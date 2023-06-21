Польська зброя вже мчить на допомогу! Як проходить виробництво нових комплексів Перун

Польща збільшує виготовлення зброї, аби допомогти Україні й підсилити власну обороноздатність. Виробники стрілецького озброєння, переносних зенітно-ракетних комплексів Перун та боєприпасів одразу після повномасштабного вторгнення Росії почали передавати виготовлене Україні.

Колеги активно співпрацюють з нашим Укроборонпромом. А нині ще й збільшують потужності та оновлюють виробництво.

Надсучасний і максимально ефективний переносний зенітно-ракетний комплекс Перун, розробка польських винахідників. Блискавка — саме так з польської перекладається його назва. Цей комплекс уже понад рік успішно використовують наші військові.

Зараз також дивляться

Перун поставили на озброєння у 2019 р., а торік на початку лютого — перед повномасштабним російським вторгненням — передали Україні.

Польський Перун — це модернізована версія комплексу Гром, який базувався на радянських ПЗРК Ігла. Хоч і з радянським корінням, це абсолютно сучасна зброя.

Комплекс виготовляє польський завод MESKO. Тут випускають усі типи ракет і снарядів для польських Збройних сил, постачають озброєння для військ НАТО. А ще допомагають і співпрацюють з Україною.

— Головна мета — у кілька разів збільшити виробництво снарядів для потреб України завдяки технологіям у Польщі. Ми знаємо, як можемо допомогти Україні, ми цього не боїмося і будемо надалі це робити, — розповідає член правління MESKO A.S. Пшемислав Ковальчук.

За останній рік на польському Лучнику теж розширили виробництво. З одного боку, допомагать Україні, а ще поляки зрозуміли: мають і самі бути готовими до несподіваних сценаріїв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим відрізняється балістична ракета від крилатої.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!