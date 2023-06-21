Польское оружие уже мчит на помощь! Как производят новые комплексы Перун

Польша увеличивает производство оружия, чтобы помочь Украине и усилить собственную обороноспособность. Производители стрелкового вооружения, переносных зенитно-ракетных комплексов Перун и боеприпасов сразу же после полномасштабного вторжения России начали передавать изготовленное Украине.

Коллеги активно сотрудничают с нашим Укроборонпромом. А сейчас еще и увеличивают мощности, обновляют производство.

Сверхсовременный и максимально эффективный переносной зенитно-ракетный комплекс Перун, разработка польских изобретателей. Молния — именно так с польского переводится его название. Этот комплекс уже больше года успешно используют наши военные.

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Перун поставили на вооружение в 2019 г., а в прошлом году в начале февраля — перед полномасштабным российским вторжением — передали Украине.

Польский Перун — модернизированная версия комплекса Гром, который базировался на советских ПЗРК Игла. Хотя и с советскими корнями, это совершенно современное оружие.

Комплекс производит польский завод MESKO. Здесь выпускают все типы ракет и снарядов для польских Вооруженных сил, поставляется вооружение для войск НАТО. А еще помогают и сотрудничают с Украиной.

— Главная цель — в несколько раз увеличить производство снарядов для нужд Украины благодаря технологиям в Польше. Мы знаем, как можем помочь Украине, мы этого не боимся и будем и дальше это делать, — рассказывает член правления MESKO A.S. Пшемислав Ковальчук.

За последний год на польском Лучнике тоже расширили производство. С одной стороны, чтобы помогать Украине, а еще поляки поняли: должны и сами быть готовы к неожиданным сценариям.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличается баллистическая ракета от крылатой.

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