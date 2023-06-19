Україна

Кров холоне в жилах, а страшно навіть захисникам. Екіпажі HIMARS показали свою блискучу роботу

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Червня 2023, 07:00

Більше відео
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
Карта бойових дій в Україні
ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Як запускають шахеди по Україні? Юрій Ігнат детально розповів про причини дивних тривог
Дивитись більше

Останні відео
0:13:15
Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті

Кров холоне в жилах, а страшно навіть захисникам. Екіпажі HIMARS показали свою блискучу роботу
0:02:17
Волонтерки роблять вареники для військових
Ця родина не лише взяла під опіку 5 дітей, але і волонтерять для фронту всім селом
0:03:29
Перший у світі дрон-мінувальник
Наземний дрон-мінувальник, безпілотник для евакуації та “очі” для військових авто! Українські винахідники вражають
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
0:03:31
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
0:04:55
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
Більше відео
Волонтерки роблять вареники для військових
Читати далі
Ця родина не лише взяла під опіку 5 дітей, але і волонтерять для фронту всім селом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь