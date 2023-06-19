Кров холоне в жилах, а страшно навіть захисникам. Екіпажі HIMARS показали свою блискучу роботу

Військове телебачення України показало реальний бойовий виїзд HIMARS на фронті. Читай та дивись у нашому матеріалі детально, адже екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті. Про недосяжну зброю для ворога — далі.

Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті

Це відео публікується зі значною затримкою з метою безпеки українських військових. Під час фільмування роботи HIMARS постраждало багато російських окупантів.

Вороги, коли говорять про цю зброю, починають істерити. Російське міноборони постійно звітує про знищення HIMARS, але насправді це не так. Знімальній групі вдалося поспілкуватися з екіпажем та з’їздити на бойову роботу.

Зараз також дивляться

Екіпаж збирається за лічені секунди. Військові кажуть, навчання сподобалося, все доступно та просто. Вдалося зробити пуски на полігоні, але більше подобається робити пуски на російських окупантів.

HIMARS надзвичайно швидкий, легковому автомобілю його складно наздогнати, особливо поганою дорогою. За кілька хвилин військові на точці, установка розвертається та робить три пуски. На все йдуть лічені секунди.

До лінії фронту тут відносно далеко, але зволікати не можна. Після відпрацювання установка згортається, покидає місце пуску. В основному екіпаж установки працює по складах ворога, зараз з’являються рухомі цілі.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 червня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Цього разу вдалося уразити рухому колону з С-300. У хлопців практично немає часу на повноцінний відпочинок. Надто коштовною є ця техніка для ЗСУ, і бажаною ціллю для ворога. Подейкують, що за знищений HIMARS в Росії обіцяють дати зірку Героя.

Наші військові кажуть, що за час повномасштабної війни жодної установки HIMARS не було знищено. Хіба тільки декілька дерев’яних. Військові розповідають, що зброя надзвичайно точна, а в росіян немає можливості збити її.

Працювати з такою технікою страшно, кажуть захисники, але вони розуміють, для чого це робиться.

Чим більше ми працюємо, тим легше хлопцям у першій лінії, — каже член екіпажу HIMARS.

Наступний виїзд відбувається вночі. Принцип той самий — виїзд на точку пуску, швидке відпрацювання, моментальне залишення позицій. Нічні пуски заворожують, саме в такі моменти починаєш на повну усвідомлювати всю силу і потенціал цієї зброї.

Від цього видовища холоне кров у жилах, стає по-справжньому страшно. Журналісти та військові кажуть, не хотілося б бути на місці тих, до кого це все летить.

Раніше ми розповідали, що відбувається на фронті зараз та чого очікувати далі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!