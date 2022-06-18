Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 червня

Кажуть, якщо повторювати один і той самий анекдот кілька разів, то він перестане бути смішним. Але нам ніколи не перестануть приносити задоволення дії ЗСУ, що регулярно повторюються, а саме потоплення російських кораблів. Цього разу українські військові знищили буксир Василий Бех та ЗРК Тор.

Наші воїни дають гідну відсіч ворогу і борються за нашу свободу. Саме тому в Україні тривають активні бої та треба знати напрямки їх руху, щоб не постраждати.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 18 червня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках без змін. Проводяться заходи бойової підготовки з особовим складом інженерних підрозділів збройних сил республіки Білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог залучив диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили й завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії, вів повітряну розвідку БпЛА.

На фронті ситуація змінюється мало не щодня, тому військовий експерт Олег Жданов у своєму інтерв’ю для Вікон розповів про розвиток війни та чи втрутиться в неї Білорусь.

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