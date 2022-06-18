Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 18 июня

Говорят, если повторять один и тот же анекдот несколько раз, то он перестанет быть смешным. Но нам никогда не перестанут доставлять удовольствие регулярно повторяющиеся действия ВСУ, а именно потопление российских кораблей. В этот раз украинские военные уничтожили буксир Василий Бех и ЗРК Тор.

Наши воины дают достойный отпор врагу и борются за нашу свободу. Поэтому в Украине продолжаются активные бои и нужно знать направления их движения, чтобы не пострадать.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 18 июня 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях без изменений. Проводятся мероприятия боевой подготовки с личным составом инженерных подразделений вооруженных сил республики Беларусь.

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На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг привлек диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубиевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

На Южнобужском направлении противник с целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии вел воздушную разведку БпЛА.

На фронте ситуация меняется почти каждый день, поэтому военный эксперт Олег Жданов в своем интервью для Вікон рассказал о развитии войны и вмешается ли в нее Беларусь.

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