Кровь стынет в жилах, а страшно даже защитникам. Экипажи HIMARS показали свою блестящую работу

Военное телевидение показало реальный боевой выезд HIMARS на фронте. Читай и смотри в нашем материале подробно, ведь экипажи HIMARS показали, как уничтожают россиян на фронте. О недосягаемом оружии для врага — дальше.

Экипажи HIMARS показали, как уничтожают россиян на фронте

Это видео публикуется со значительной задержкой в целях безопасности украинских военных. Во время съемки работы HIMARS пострадало много российских оккупантов.

Враги, когда говорят об этом оружии, начинают истерить. Российское минобороны постоянно отчитывается об уничтожении HIMARS, но на самом деле это не так. Съемочной группе удалось пообщаться с экипажем и съездить на боевую работу.

Сейчас также смотрят

Экипаж собирается за считанные секунды. Военные говорят, обучение понравилось, все доступно и просто. Удалось сделать пуски на полигоне, но больше нравится делать пуски на российских оккупантов.

HIMARS чрезвычайно быстрый, легковушке его сложно догнать, особенно по плохой дороге. Через несколько минут военные на точке, установка разворачивается и делает три пуска. На всё уходят считанные секунды.

До линии фронта здесь относительно далеко, но медлить нельзя. После отработки установка сворачивается, покидает место пусков. В основном экипаж установки работает по складам врага, сейчас появляются движущиеся цели.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 18 июня Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

В этот раз удалось поразить движущуюся колонну с С-300. У парней практически нет времени на полноценный отдых. Слишком ценна эта техника для ВСУ, и желанная цель для врага. Говорят, что за уничтоженный HIMARS в России обещают дать звезду Героя.

Наши военные говорят, что за время полномасштабной войны ни одной установки HIMARS не было уничтожено. Разве что несколько деревянных. Военные рассказывают, что оружие чрезвычайно точное, а у россиян нет возможности сбить его.

Работать с такой техникой страшно, говорят защитники, но они понимают, зачем это делается.

Чем больше мы работаем, тем легче парням на первой линии, — говорит член экипажа HIMARS.

Следующий выезд происходит ночью. Принцип тот же — выезд на точку пуска, быстрая отработка, моментальное оставление позиций. Ночные пуски завораживают, именно в такие моменты начинаешь вовсю осознавать силу и потенциал этого оружия.

От этого зрелища стынет кровь в жилах, становится по-настоящему страшно. Журналисты и военные говорят, что не хотелось бы быть на месте тех, к кому это все летит.

Раньше мы рассказывали, что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!