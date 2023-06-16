Это еще не контрнаступление в классическом понимании! Что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше

Украинские военные уже освободили некоторые пункты Донецкой области. Новости шли почти одна за другой, поэтому все начали говорить о долгожданном украинском контрнаступлении. Однако украинцам говорят, что настоящее контрнаступление еще не началось.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ходе первого и второго этапа контрнаступления ВСУ и апробации оружия союзников на поле боя. Также он подчеркнул, что настоящее контрнаступление еще впереди.

Об условных этапах контрнаступления

— Контрнаступление происходит уже давно. Его первый этап проходил в медийном пространстве. Задачей было вызвать панику, нетерпение, ожидание врага наших действий.

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И второй этап, который сейчас условно можно назвать. Это еще не контрнаступление в классическом понимании слова.

Проводятся боевые или так называемые разведывательные действия на нескольких направлениях с целью выявления позиций врага, его мощностей, отвлечения его внимания от реального направления, которое будет в контрударе.

Может быть, их будет несколько. Эта ситуация хорошая, ведь обязала врага постоянно перемещать свои резервы. Это позволяет не только изучать первую линию их обороны, но и заглядывать в глубину, за пределы их (российских — ред.) позиций, — объясняет Тимочко.

По его словам, у нас есть информация не только об обнаружении ВСУ враждебных позиций, но и прорывах на определенных участках фронта и освобожденных населенных пунктах.

Это означает, что задача выполнена в разы больше, чем ставилось на этом этапе. Также сейчас идет апробация техники на поле боя европейского образца. Военные изучают особенности техники, ведь обучение на полигонах отличается от реальных боевых условий.

Чтобы лучше понимать, что происходит на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий онлайн и отчетом Генштаба по ссылке.

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Фото: 93-тя ОМБр