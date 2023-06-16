Украина

Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 июня 2023, 06:00
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