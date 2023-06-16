Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн

Сейчас каждую минуту на карте боевых действий украинские защитники защищают жизнь от захватнических рук россиян.

Пока еще враг не уступает в своих намерениях и начал часто выдавать желаемое за действительное, забывая, что на войне важен холодный ум и четкий расчет.

Однако никакие заявления пропагандистов или массированные ракетные атаки россиян уже не остановят процесс их приближения к краху.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились побед.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, которые помогают обороняться от украинских контрнаступательных операций на юге Украины, вероятно, переброшены на аэродром в Бердянске Запорожской области.

В то же время российские оккупационные власти продолжают пытаться консолидировать экономический контроль над оккупированными территориями.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, зафиксировано более 40 авиационных ударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных удары по Янжуловке и Галагановке Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовиж, Строительное, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области. А также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Райгородка Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Пивничного и Майорска Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желанное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Новомихайловка, Великая Новоселка, Малиновка, Малая Токмачка и Благодатное Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Максимильяновки, Победы и Екатериновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Червоное, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Кизомыс Николаевская область.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed, а также БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район сосредоточения личного состава противника, три состава боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Также ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, началось ли уже контрнаступление ВСУ.

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