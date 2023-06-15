Вдобавок танковой придет самолетная коалиция? Какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-13

Пока на фронте не утихают бои за свободу Украины, на международной арене идет борьба за поддержку. К счастью, у украинцев оказалось немало мощных союзников, готовых регулярно не только помогать, но и координировать свою поддержку во время регулярных встреч. Так, 15 июня состоялась 13 встреча союзников в формате Рамштайн.

Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой непровоцированной войне, начатой Россией, — отметил министр обороны Украины Алексей Резников после встречи Рамштайн-13.

Традиционно к нему присоединился и министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона добавил, что такие заседания еще раз демонстрируют единство и решительность союзников.

В этот раз партнеры были сосредоточены на удовлетворении неотложных потребностей Украины, в частности в системах противовоздушной обороны, особенно учитывая усиление ракетных атак со стороны РФ.

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Союзники обсудили самолетную коалицию, а также подготовку украинских пилотов. В частности, Нидерланды и Дания известили о прогрессе в планах подготовки украинских пилотов на F-16.

Также в повестке встречи был вопрос ремонта боевой техники, а особенно танков Leopard в Польше.

Кроме того, союзники анонсировали новые пакеты помощи. В частности, стало известно, что Британия, Дания, Нидерланды и США совместно предоставят Украине сотни ракет для ПВО. Передача уже началась и должна завершиться через несколько недель.

Италия предоставит Украине новые критически необходимые возможности. Но о чем именно идет речь, не сообщается. Германия и Норвегия в свою очередь анонсировали пакеты помощи на несколько лет, а Дания объявила о предоставлении военной поддержки в 2,6 млрд долларов на 2024 год.

Вместе с тем Канада передаст десять тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, 6 750 штурмовых винтовок, 1,1 млн патронов калибра 7,62-мм, 250 тысяч патронов калибра 5,56-мм, 70 тысяч снайперских боеприпасов, а также будет способствовать подготовке пилотов F-16 и поможет в центре обслуживания танков Leopard в Польше.

К тому же Канада продолжит обучение украинских военных до 2026 года. Так что количество подготовленных союзниками бойцов из Украины станет больше. Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, западные союзники уже помогли подготовить к контрнаступлению почти 60 тысяч украинских военнослужащих. Многие сейчас находятся в зоне боевых действий.

Благодаря исторической поддержке наций доброй воли со всего мира у Украины есть хорошие возможности для решения вызовов, которые еще придут, — подытожил Ллойд Остин.

Также ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, началось ли уже контрнаступление ВСУ.

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