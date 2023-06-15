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Вдобавок танковой придет самолетная коалиция? Какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-13

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 июня 2023, 19:30
Рамштайн
Фото: Getty Images

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