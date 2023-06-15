Это только “тестирование”. Подоляк о том, началось ли уже контрнаступление ВСУ

Украинское инфопространство переполнено ожиданием контрнаступления. Наши бойцы потом и кровью борются за каждый метр родной земли, а оккупанты начинают бежать с позиций, как только видят ВСУ.
А вот советник главы ОП Михаил Подоляк уверяет: контрнаступление ещё не началось, а действия Вооруженных сил Украины можно назвать “тестированием” на линии фронта. Об этом он говорил во время телемарафона Єдиних новин.
Какая ситуация на поле боя и когда ждать хороших новостей — читай в материале.
— Формирование поля боя сегодня идет исключительно Вооруженными силами Украины. Как я вижу этот этап войны — идет “тестирование” всей линии обороны, а она огромная, — говорит Михаил Подоляк.
Россия сконцентрировала все силы, и сегодня попытается удержаться. РФ понимает, что как только где-то будет прорыв на том или ином направлении — будет так же, как в Харьковской области.
А это уже приведет к, как они говорят, “отрицательному наступлению”.
А это уже приведет к, как они говорят, “отрицательному наступлению”.
Также советник главы ОП указал на цели наступления ВСУ. Среди них:
Михаил Подоляк акцентирует: несмотря на колоссальное преимущество в личном составе и технике, РФ не смогла победить Украину. А это ещё раз показывает, как сильны Вооруженные силы Украины.
Какие территории ВСУ уже освободили от оккупантов, читай в нашем другом материале.
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Фото: 110 ОМБр.