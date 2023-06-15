Это только “тестирование”. Подоляк о том, началось ли уже контрнаступление ВСУ

Украинское инфопространство переполнено ожиданием контрнаступления. Наши бойцы потом и кровью борются за каждый метр родной земли, а оккупанты начинают бежать с позиций, как только видят ВСУ.

А вот советник главы ОП Михаил Подоляк уверяет: контрнаступление ещё не началось, а действия Вооруженных сил Украины можно назвать “тестированием” на линии фронта. Об этом он говорил во время телемарафона Єдиних новин.

Какая ситуация на поле боя и когда ждать хороших новостей — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Контрнаступление ВСУ: Подоляк о начале наступления

— Формирование поля боя сегодня идет исключительно Вооруженными силами Украины. Как я вижу этот этап войны — идет “тестирование” всей линии обороны, а она огромная, — говорит Михаил Подоляк.

Россия сконцентрировала все силы, и сегодня попытается удержаться. РФ понимает, что как только где-то будет прорыв на том или ином направлении — будет так же, как в Харьковской области.

А это уже приведет к, как они говорят, “отрицательному наступлению”.

Также советник главы ОП указал на цели наступления ВСУ. Среди них:

уничтожить как можно больше мобилизованных россиян, что повлечет за собой давление на общество и власть РФ;

уничтожить как можно больше техники России, чтобы захватчики её не использовали;

вести современную войну, атакуя на разных направлениях.

Михаил Подоляк акцентирует: несмотря на колоссальное преимущество в личном составе и технике, РФ не смогла победить Украину. А это ещё раз показывает, как сильны Вооруженные силы Украины.

Какие территории ВСУ уже освободили от оккупантов, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Фото: 110 ОМБр.