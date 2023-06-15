Це лише “тестування”. Подоляк про те, чи почався вже контрнаступ ЗСУ

Український інфопростір переповнений очікуванням контрнаступу. Наші бійці потом і кров’ю виборюють кожен метр рідної землі, а окупанти починають тікати з позицій, як тільки бачать ЗСУ.

А ось радник голови ОП Михайло Подоляк запевняє: контрнаступ ще не розпочався, а дії Збройних сил України можна назвати “тестуванням” на лінії фронту. Про це він казав під час телемарафону Єдиних новин.

Яка ситуація на полі бою та коли чекати гарних новин — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Контрнаступ ЗСУ: Подоляк про початок наступу

— Формування поля бою сьогодні йде виключно Збройними силами України. Як я собі бачу цей етап війни — іде “тестування” всієї лінії оборони, а вона — величезна, — каже Михайло Подоляк.

Росія сконцентрувала всі сили, і сьогодні спробує втриматися. РФ розуміє, що як тільки десь буде “прорив” на тому чи іншому напрямку — буде так само як у Харківській області.

А це вже призведе до, як вони кажуть, “від’ємного наступу”.

Також радник голови ОП зазначив цілі наступу ЗСУ. Серед них:

знищити якомога більше мобілізованих росіян, що спричинить тиск на суспільство та владу РФ;

знищити якомога більше техніки Росії, щоб загарбники її не використовували;

вести сучасну війну, атакуючи на різних напрямках.

Михайло Подоляк акцентує: попри колосальну перевагу в особовому складі та техніці, РФ не змогла перемогти Україну. А це вкотре показує, якими сильними є Збройні сили України.

Які території ЗСУ уже звільнили від окупантів, читай в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!

Фото: 110 ОМБр.