Війна в Україні

Це лише “тестування”. Подоляк про те, чи почався вже контрнаступ ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Червня 2023, 16:00
Контрнаступ ЗСУ
Фото: Facebook

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