Україна

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Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 24 Лютого 2022, 10:11

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0:01:43
Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки
Володимир Зеленський
На всій території України вводять воєнний стан. Заява Зеленського і міністра оборони
Путін визнав ЛДНР
Вибухи в українських містах і заява Путіна про операцію на Донбасі: що відбувається в Україні
0:11:07
Звернення президента Зеленського
Прислухайтесь до голосу розуму! Звернення Зеленського до росіян
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Останні відео
0:04:40
Псевдореспубліки

Вперед у минуле! Як живуть квазіреспубліки Кремля, які не визнав світ
Новини України
Вікна-Новини | Останні новини України | Актуальні новини | Онлайн-трансляція СТБ
0:01:43
Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки
0:03:20
Перша домедична допомога
Важливі уроки життя: як проходять заняття з надання домедичної допомоги у Києві
0:00:00
Тривожна валіза
Що покласти в тривожну валізу: аптечка, речі, документи
0:03:26
Коронавірус у світі
У Британії скасовують останні коронавірусні обмеження? Новини пандемії у світі
Володимир Зеленський
На всій території України вводять воєнний стан. Заява Зеленського і міністра оборони
0:01:30
Кулеба в ООН
Україна не буде розробляти ядерну зброю! Заява Дмитра Кулеби на засіданні Генасамблеї ООН
Путін визнав ЛДНР
Вибухи в українських містах і заява Путіна про операцію на Донбасі: що відбувається в Україні
0:11:07
Звернення президента Зеленського
Прислухайтесь до голосу розуму! Звернення Зеленського до росіян
Більше відео
Псевдореспубліки
Читати далі
Вперед у минуле! Як живуть квазіреспубліки Кремля, які не визнав світ
Володимир Зеленський
Читати далі
Зеленський: Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки

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