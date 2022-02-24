Вікна-Новини | Останні новини України | Актуальні новини | Онлайн-трансляція СТБ

Усі останні новини України та яка ситуація зараз відбувається у містах — дивіться онлайн на Вікна-Новини.

Starlight Media об’єднала усі новинні ресурси для оперативного інформування українців щодо поточної ситуації.

Вранці президент Володимир Зеленський заявив, що по всій території України запроваджують воєнний стан. Верховна Рада підтримала.

Зеленський додав, що сьогодні від кожного з нас потребується: спокій; залишатися вдома.

Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет Міністрів України, — запевнив глава держави.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, — заявляє міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра, наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!

Президент звертатиметься до народу щогодини з актуальною інформацією.

“Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки, — сказав Зеленський у наступному зверненні”

Йти до укриття потрібно лише після повідомлення про це. З собою краще взяти “тривожну валізу”. Ми розписували для тебе, як правильно зібрати тривожну валізу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії.