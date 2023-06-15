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На додаток танковій прийде літакова коаліція? Яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-13

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Червня 2023, 19:30
Рамштайн
Фото: Getty Images

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