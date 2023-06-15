На додаток танковій прийде літакова коаліція? Яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-13

Поки на фронті не вщухають бої за свободу України, на міжнародній арені триває боротьба за підтримку. На щастя, в українців виявилось чимало потужних союзників, які готові регулярно не лише допомагати, але й координувати свою підтримку під час засідань. Так 15 червня відбулась 13 зустріч союзників у форматі Рамштайн.

Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією, — заначив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі Рамштайн-13.

Традиційно до нього приєднався і міністр оборони США Ллойд Остін. Очільник Пентагону додав, що такі засідання вкотре демонструють єдність та рішучість союзників.

Цього разу партнери були зосереджені на задоволення нагальних потреб України, зокрема у системах протиповітряної оборони, особливо зважаючи на посилення ракетних атак зі сторони РФ.

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Союзники обговорили літакову коаліцію, а також підготовку українських пілотів. Зокрема Нідерланди та Данія сповістили про прогрес у планах підготовки українських пілотів на F-16.

Також у порядку денному зустрічі було питання ремонту бойової техніки, а особливо танків Leopard у Польщі.

Крім того, союзники анонсували нові пакети допомоги. Зокрема стало відомо, що Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО. Передача вже почалась і має завершитись за кілька тижнів.

Італія надасть Україні нові критично необхідні спроможності. Та про що саме йдеться, не повідомляється. Німеччина та Норвегія своєю чергою анонсували пакети допомоги на кілька років, а Данія оголосила про надання військової підтримки на 2,6 млрд доларів на 2024 рік.

Разом з тим Канада передасть десять тисяч 105-мм артилерійських снарядів, 6 750 штурмових гвинтівок, 1,1 млн патронів калібру 7,62-мм, 250 тисяч патронів калібру 5,56-мм, 70 тисяч снайперських боєприпасів Україні, а також буде сприяти підготовці пілотів F-16 та допоможе у центрі обслуговування танків Leopard у Польщі.

До того ж Канада продовжить навчання українських військових до 2026 року. Тож кількість підготованих союзниками бійців з України стане більше. Як зазначив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, західні партнери вже допомогли підготувати до контрнаступу майже 60 тисяч українських військовослужбовців. Багато з них зараз перебувають у зоні бойових дій.

Завдяки історичній підтримці націй доброї волі з усього світу Україна має хороші можливості для вирішення викликів, які ще прийдуть, — підсумував Ллойд Остін.

Також раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про те, чи почався вже контрнаступ ЗСУ.

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