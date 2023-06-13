Потужні Bradley для України! Новий пакет допомоги від США на $325 мільйонів

Надвечір вівторка, 13 червня, адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на загальну суму $325 млн.

Допомогу виділяють для “критично важливих потреб України”, які стосуються сфери безпеки та оборони.

Цього разу йдеться про конкретні боєприпаси для артилерії, протитанкові системи, засоби ППО та озброєння на зазначену суму. Утім, строки постачання пакету озброєння до України невідомі.

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Що увійшло до пакету допомоги на $325 млн від США

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

зенітні комплекси Stinger;

снаряди для артилерії калібру 155-мм та 105-мм;

протитанкові комплекси AT-4;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

більш як 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для розмінування;

інше польове обладнання.

Кілька днів тому Вашингтон оголосив про ще один пакет допомоги Україні. Тоді йшлося про надання озброєння на $2,1 млрд. Переважно — передачу критично важливих засобів протиповітряної оборони.

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