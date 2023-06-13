Війна в Україні

Потужні Bradley для України! Новий пакет допомоги від США на $325 мільйонів

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 13 Червня 2023, 20:41
Пакет допомоги від США
Фото: Pexels

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