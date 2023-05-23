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Надання F-16 — наш пріоритет! США про передачу винищувачів Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Травня 2023, 09:00
США про надання F-16 Україні: що відомо про передачу винищувачів

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