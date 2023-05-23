Надання F-16 — наш пріоритет! США про передачу винищувачів Україні

Останнім часом ми спостерігаємо позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів F-16. Деякі країни висловлюють готовність нам надати літаки, а деякі вже міркують про навчання українських пілотів. США також дають зрозуміти, що активно працюватимуть над передачею Україні F-16.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер назвав це пріоритетом, хоч і точну дату не оголосив.

США про передачу Україні винищувачів F-16

Метью Міллер на брифінгу 22 травня 2023 сказав:

— Президент (США Джо Байден — ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і працюватимемо з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16, – зазначив Міллер.

Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це (надання F-16 — ред.) є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці, — акцентував речник Держдепу.

Також він вкотре зауважив, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії. Утім, додав:

— Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури.

Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні.

Росія зараз має потужніші літаки, але вони часто розбиваються. Цьому сприяють не лише українці, а й самі ж росіяни. Раніше льотчик Karya розповів про падіння літаків у РФ та чому винищувачі F-16 важливі для нас.

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Фото: flickr / juan serrano