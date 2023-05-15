Росіяни налякані нашими повітряними засобами ураження! Льотчик Karaya про “літакопад” у РФ та чому F-16 важливі для нас

Нещодавно у Брянській області РФ розбилися винищувачі Су-35, Су-34 та гелікоптери Мі-8. Росія не може визнати свої помилки та поразки, тому розробляє нові меседжі для своєї пропаганди. Щоб виправдати падіння своїх літаків та гелікоптерів, вони просувають наратив, що в Україні з’явилися винищувачі F-16.

Ведучий ICTV Вадим Карп’як в ефірі телемарафону Єдині новини обговорив можливі версії події з військовим льотчиком 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майором Вадимом Ворошиловим на псевдо Karaya.

Льотчик Karaya отримав звання героя України. 12 жовтня 2022 року він збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 і дві ворожі ракети у небі над Вінницькою областю.

Про причини падіння літаків у РФ

За словами Вадима Ворошилова, росіяни мають кілька версій того, що сталося:

поява в України літаків F-16 із ракетами класу повітря – повітря;

припущення, що комплекс Patriot передислокувався на кордон до РФ;

третя версія — це робота ДРГ.

— Росіяни сильно налякані нашими повітряними засобами ураження. Звісно, їхні стаціонарні наземні комплекси ППО постійно перебувають на чергуванні. Тому кожну повітряну ціль там потенційно вважають нашим новим видом озброєння.

Крім того, взаємодія авіації в них максимально неорганізована. Тому я вважаю, що це був дружній вогонь, — каже Ворошилов.

Військовий льотчик додає, що вже неодноразово траплялося так, що росіяни збивали свою ударну авіацію засобами ППО під час ведення бойових дій в України.

— Як це впливає на морально-психологічний стан російських пілотів, які усвідомлюють, що під час бойових вильотів їхня ж ППО гатитиме по них?

— Для нас великий плюс, що морально вони не почуватимуться в безпеці ніде.

Якщо раніше вони розуміли, що можуть видихнути після повернення із завдань на лінії бойового зіткнення, то тепер моральний стан у них буде пригнічений, — вважає Вадим.

Чому Україна хоче отримати F-16, а не інші літаки

Вадим Ворошилов акцентує, що Україні потрібна велика кількість літаків. Свого часу саме винищувачів F-16 було сконструйовано майже 4700 одиниць.

— Це найкращий варіант літаків, які ми зможемо відносно швидко опанувати.

До того ж вони масові, тому не буде проблем із забезпечення такого типу повітряного судна. Оскільки постійно будуть потрібні ремкомплекти та засоби авіаційного ураження. Тому в нас не буде проблем із його експлуатацією, — розповідає військовий льотчик.

Ворошилов додає, що винищувач F-16 дасть змогу переважати ворога технічно.

Літак F-16 забезпечить виконання атак повітряних цілей, не заходячи в зону дії наземних комплексів протиповітряних комплексів ворога, — пояснює військовий.

— Наскільки я розумію, F-16 — універсальний, бо може подбати і про себе, працюючи як винищувач, і може допомагати військам, працюючи як штурмовик?

— Загалом все правильно. Найголовніше — що це багатоцільовий тип винищувача. Цей літак може реагувати на будь-які зміни як у повітрі, так і на землі.

Американці часто говорять, що українські злітні смуги не пристосовані для таких літаків. Проте Ворошилов зазначає, що це не є вагомим аргументом.

Є приклад 2011 року, коли літаки F-16 виконували сумісні навчання з Повітряними силами на аеродромі Миргород. Тому аеродромна інфраструктура не є проблемою, — зазначає він.

— Скільки часу потрібно, щоб звикнути до нової машини та опанувати її?

— Радянська філософія авіабудування та американська — зовсім різні. Центральним комп’ютером в американському літаку є саме льотчик, там все побудовано довкола нього. У радянській школі все інакше.

Загалом усі типи літаків-винищувачів літають за загальними принципами аеродинаміки та теорії пілотування цих повітряних суден. Звісно, є особливості. Але найскладніше — опанувати роботу з арматурою кабіни, органами управління всіх систем та обладнання. Для нас найскладніше — навчитись ефективно застосовувати ці види озброєння.

У США говорять, що для переналаштування пілотних навичок українським військовим знадобиться менш як шість місяців.

Герой України наголосив, що навіть одна ескадрилья (12 літаків) винищувачів F-16 докорінно змінить ситуацію як у небі, так і на землі. Але задля ефективної роботи Україні потрібно три ескадрильї винищувачів. За його словами, ми маємо потрібну кількість пілотів.

Україна на різних платформах говорить про необхідність отримати сучасні винищувачі. Раніше ми розповідали, навіщо Україні F-16 та як вони допоможуть у війні.

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