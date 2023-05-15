Россияне напуганы нашими воздушными средствами поражения! Летчик Karaya о “самолетопаде” в РФ и почему F-16 важны для нас

Недавно в Брянской области РФ разбились истребители Су-35, Су-34 и вертолеты Ми-8. Россия не может признать свои ошибки и поражения, поэтому разрабатывает новые месседжи для своей пропаганды. Чтобы оправдать падение своих самолетов и вертолетов, они продвигают нарратив, что в Украине появились истребители F-16.

Ведущий ICTV Вадим Карпьяк в эфире телемарафона Єдині новини обсудил возможные версии происшествия с военным летчиком 204-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майором Вадимом Ворошиловым с позывным Karaya.

Летчик Karaya получил звание героя Украины. 12 октября 2022 года он сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты в небе над Винницкой областью.

О причинах падения самолетов в РФ

По словам Вадима Ворошилова, у россиян есть несколько версий произошедшего:

появление в Украине самолетов F-16 с ракетами класса воздух – воздух;

предположение, что комплекс Patriot передислоцировался на границу с РФ;

третья версия — это работа ДРГ.

— Россияне сильно напуганы нашими воздушными средствами поражения. Естественно, их стационарные наземные комплексы ПВО постоянно находятся на дежурстве. Поэтому каждую воздушную цель потенциально считают нашим новым видом вооружения.

Кроме того, взаимодействие авиации у них максимально неорганизовано. Поэтому я считаю, что это был дружеский огонь, — говорит Ворошилов.

Военный летчик добавляет, что уже неоднократно случалось, что россияне сбивали свою ударную авиацию средствами ПВО во время ведения боевых действий в Украине.

— Как это влияет на морально-психологическое состояние российских пилотов, которые осознают, что во время боевых вылетов их ПВО будет бить по ним?

— Для нас большой плюс, что морально они не будут чувствовать себя в безопасности нигде.

Если раньше они понимали, что могут выдохнуть после возвращения из задач на линии боевого столкновения, то теперь моральное состояние у них будет подавлено, — считает Вадим.

Почему Украина хочет получить F-16, а не другие самолеты

Вадим Ворошилов акцентирует, что Украине нужно большое количество самолетов. В свое время именно истребителей F-16 было сконструировано около 4700 единиц.

— Это лучший вариант самолетов, которым мы сможем относительно быстро овладеть.

К тому же они массовые, поэтому не будет проблем по обеспечению такого типа воздушного судна. Поскольку постоянно требуются ремкомплекты и средства авиационного поражения. Поэтому у нас не будет проблем с его эксплуатацией, — рассказывает военный летчик.

Ворошилов добавляет, что истребитель F-16 позволит превосходить над врагом технически.

Самолет F-16 обеспечит выполнение атак воздушных целей, не заходя в зону действия наземных комплексов противовоздушных комплексов врага, — объясняет военный.

— Насколько я понимаю, F-16 универсален, потому что может позаботиться и о себе, работая как истребитель, и может помогать войскам, работая как штурмовик?

— В основном все правильно. Самое главное, что это многоцелевой тип истребителя. Этот самолет может реагировать на любые изменения, как в воздухе, так и на земле.

Американцы часто говорят, что украинские взлетные полосы не приспособлены для таких самолетов. Однако Ворошилов отмечает, что это не весомый аргумент.

Есть пример 2011, когда самолеты F-16 выполняли совместные учения с Воздушными силами на аэродроме Миргород. Поэтому аэродромная инфраструктура не проблема, — отмечает он.

— Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к новой машине и овладеть ею?

— Советская философия авиастроения и американская — совершенно разные. Центральным компьютером в американском самолете является именно летчик, там все построено вокруг него. В советской школе все по-другому.

Все типы самолетов-истребителей летают по общим принципам аэродинамики и теории пилотирования этих воздушных судов. Конечно, есть особенности. Но самое сложное — овладеть работой с арматурой кабины, органами управления всех систем и оборудования. Для нас сложнее всего — научиться эффективно применять эти виды вооружения.

В США говорят, что для перенастройки пилотных навыков украинским военным понадобится менее шести месяцев.

Герой Украины подчеркнул, что даже одна эскадрилья (12 самолетов) истребителей F-16 коренным образом изменит ситуацию как в небе, так и на земле. Но для эффективной работы Украине нужно три эскадрильи истребителей. По его словам, у нас есть нужное количество пилотов.

Украина на разных платформах говорит о необходимости получить современные истребители. Ранее мы рассказывали, зачем Украине F-16 и как они помогут в войне.

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