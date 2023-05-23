Передача F-16 — наш приоритет! США про истребители для Украины

В последнее время мы наблюдаем положительные сигналы о передаче Украине истребителей F-16. Некоторые страны выражают готовность предоставить нам самолеты, а некоторые уже обсуждают обучение украинских пилотов. США также дают понять, что будут активно работать над передачей Украине F-16.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал это приоритетом, хотя и не назвал точной даты.

США о передаче Украине истребителей F-16

Мэтью Миллер на брифинге 22 мая 2023 года сказал:

— Президент (США Джо Байден — ред.) очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами по предоставлению Украине истребителей F-16, — отметил Миллер.

Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это (предоставление F-16 — ред.) является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы, — акцентировал представитель Госдепа.

Также он в очередной раз отметил, что США, как и другие государства, не одобряют применение западного оружия для поражения территории России. Впрочем, добавил:

— Но я считаю важным напомнить всем, что, конечно, Россия начала эту войну. Именно Россия продолжает совершать нападения на гражданских украинцев. И именно Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры.

Именно Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но именно Россия является агрессором этой войны.

Россия сейчас имеет более мощные самолеты, но они часто разбиваются. Этому способствуют не только украинцы, но и сами россияне. Ранее лётчик Karya рассказал о падении самолетов в РФ и почему истребители F-16 важны для нас.

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Фото: flickr / juan serrano